Прощание с тяжелым

Группа Black Sabbath анонсировала первый за 20 лет концерт в оригинальном составе, он же — последний в своей истории. Концерт пройдет в родном городе музыкантов Бирмингеме 5 июля и будет представлять собой фестиваль heavy metal, который его музыкальный директор, гитарист Том Морелло, назвал «величайшим в истории металлическим шоу». Концерт также станет последним в многолетней карьере солиста Black Sabbath Оззи Осборна. Билеты поступят в продажу 14 февраля. С точки зрения Игоря Гаврилова, событие может стать финальной точкой не только в истории группы, но и в истории самого жанра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал пути легендарной группы Оззи Осборна обещает вызвать жгучие чувства в среде ее многолетних поклонников

Фото: Алексей Молчановский Финал пути легендарной группы Оззи Осборна обещает вызвать жгучие чувства в среде ее многолетних поклонников

Фото: Алексей Молчановский

Для любого фаната «тяжелого металла» концерт, получивший название «Back To The Beginning», то есть «Назад к истокам»,— шоу мечты. Хедлайнер — группа Black Sabbath, сформулировавшая канон жанра. Она выступит в изначальном составе: Тони Айомми (гитара), Гизер Батлер (бас-гитара), Оззи Осборн (вокал) и, что очень важно, Билл Уорд за барабанами. В воссоединительных турне Black Sabbath 2010-х Уорд участия не принимал, так как его не устроили финансовые условия. Значит, на этот раз договориться с барабанщиком удалось.

Возможно, дело в том, что «Back To The Beginning» — благотворительный концерт. Вся прибыль будет направлена фонду Cure Parkinson’s, детской больнице Бирмингема и сети детских хосписов Acorn Children’s Hospice, которую поддерживает местный футбольный клуб «Астон Вилла». К слову, «тизером» к грядущему мегашоу Black Sabbath стало появление огромного транспаранта с изображением Оззи Осборна на недавнем матче «Астон Виллы» и «Селтик» на стадионе Villa Park, где пройдет концерт. А в день объявления о грядущем мероприятии жена и менеджер Оззи Осборна Шэрон Осборн вместе с Тони Айомми представила официальный мерч шоу — футболки «Астон Виллы» с названиями групп-участниц — Pantera, Slayer, Metallica и других.

В своем сообщении о концерте Оззи Осборн назвал Бирмингем «настоящим домом "металла"». И здесь действительно соберется цвет жанра.

В концерте-фестивале «Back To The Beginning» примет участие практически вся «большая четверка треш-метала» — Metallica, Anthrax и Slayer. Не будет только группы Megadeth. Также на афише — только что получившая Grammy французская группа Gojira плюс Mastodon, Lamb Of God, Alice In Chains и Halestorm, то есть группы, представляющие разные ответвления «металла». Есть и список музыкантов, озаглавленный «Дополнительные выступления». На сцене появятся Сэмми Хагар, лидер Korn Джонатан Дэвис, Слэш и Дафф Маккаган из Guns N’Roses, Билли Корган (Smashing Pumpkins), Фред Дерст (Limp Bizkit), Майк Бордин (Faith No More), сын Эдди Ван Халена Вольфганг и бывший гитарист сопровождающего состава Оззи Осборна Джейк И. Ли. Что именно они будут делать, пока неясно, скорее всего — говорить благодарственные речи и играть гостевые аккомпанирующие партии.

Программа «Back To The Beginning» — по сути расширенная версия чествования Оззи Осборна во время его введения в Зал славы рок-н-ролла, которое состоялось в октябре прошлого года (см. “Ъ” от 24 октября 2024 года). Уже тогда было ясно, что ни петь, ни стоять на сцене рок-ветеран не может. Он восседал на троне, иногда подавая команды в микрофон, а его песни исполняли Билли Айдол, Мейнард Джеймс Киннан (Tool) и другие младшие коллеги. Но общий угар внушал оптимизм. Было очевидно, что Оззи вместе со всем его музыкальным бэкграундом и яркой биографией является для тяжелой музыки объединяющей фигурой. Ну а Шэрон Осборн остается гениальным менеджером, способным из неуклонного угасания супруга выжать все дивиденды до последней капли. Это не Оззи цепляется за жизнь, это Шэрон не дает ему упасть.

На каждом новом фото Оззи, появляющемся в соцсетях, мы видим страдающего болезнью Паркинсона человека, все более немощного, и представить себе, что он в состоянии спеть целый концерт Black Sabbath, а перед этим, как указано на афишах, еще и сольную программу, невозможно. В последние годы он не раз говорил, что не хотел бы, чтобы его шоу вызывало жалость, как это было на последних выступлениях Фила Коллинза, поющего в инвалидной коляске. Вряд ли Оззи сейчас в состоянии поднять ведро воды, а обливание первых рядов, как помнят в том числе и зрители московского «Фестиваля мира» 1989 года,— это обязательный трюк в его шоу. Но ему простят, если он будет петь сидя. И даже если он вообще не придет на концерт.

Печальный тон этого сюжета не в том, что Оззи Осборн стар и немощен. Это удел каждого. Грустнее тот факт, что афиша не оставляет надежды на то, что у самого жанра стадионного «металла» есть перспективы.

Metallica, Slayer, Guns N’Roses — это всё люди 60+. Безусловно, есть и молодое поколение метал-групп. Но они, во-первых, не приглашены на концерт, а во-вторых, что важнее, не имеют того веса в музыкальной индустрии, какой имели когда-то Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple и другие титаны. Многочисленные металлические фестивали полны новых имен, и все это, безусловно, продолжатели дела Оззи. Однако это все-таки нишевые события, и появление Gojira на открытии парижской Олимпиады с последующим Grammy группе — скорее исключение из правила, а точнее, если честно, экзотический эпизод. «Back To The Beginning» — громкий, но, вероятно, последний аккорд не только Black Sabbath, но и всего классического heavy metal. Таким он и должен быть.