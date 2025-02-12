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Коммерсантъ FM
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Путин созвонился с новым президентом Сирии

Президент России Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Российский лидер заявил о готовности содействовать социально-экономическому развитию Сирии, в том числе путем гуманитарной помощи. Кремль отметил, что телефонный разговор носил «конструктивный, деловой и содержательный характер».

Ахмед аш-Шараа

Ахмед аш-Шараа

Фото: Ozan KOSE / AFP

Ахмед аш-Шараа

Фото: Ozan KOSE / AFP

«Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения»,— сообщил Кремль.

Владимир Путин «пожелал успехов Ахмеду Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач». Лидеры также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, образовательной и других областях с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации. «Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества»,— говорится в сообщении Кремля.

28 января в Дамаске состоялась первая встреча российской делегации с новыми сирийскими властями. По утверждению сирийских властей, на встрече обсуждалось «восстановление доверия» к России в том числе за счет «компенсации». Переговоры по вопросу двух военных баз РФ в Сирии будут продолжены, отмечала российская сторона.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Но деньги вперед».

Лусине Баласян

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