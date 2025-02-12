Семейная пара получила осколочные ранения при атаке БПЛА в Белгородской области

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на легковушку, ехавшую по автодороге Погромец — Коновалово — Давыдки в Волоконовском районе Белгородской области. В результате пострадала семейная пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирные жители получили осколочные ранения. Бойцы теробороны доставили их в Волоконовскую ЦРБ. После оказания первой помощи пациентов отправили в Валуйскую ЦРБ.

Также под удар ВСУ попали три населенных пункта трех муниципалитетов Белгородской области. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В результате обстрела села Тишанка Волоконовского посечены фасад и ворота частного дома, повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные бригады начнут восстановительные работы по согласованию с Минобороны.

В Грайвороне беспилотник атаковал многоквартирный дом (МКД) — пострадали кровля, остекление, фасад и балконы.

Дважды под обстрел попал поселок Октябрьский Белгородского района. Из-за попадания снаряда в здании соцобъекта и квартире одного МКД повреждено остекление. В одном частном доме выбиты окна, на участке второго — посечен забор и разрушена хозпостройка. Также пострадали три легковых автомобиля.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова