Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 февраля

11:16. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:10. Сегодня утром два беспилотника нанесли удары по городу Рыльску Курской области. Обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждено остекление двух домов и местной библиотеки. Из-за попадания в один из дворов повреждены хозпостройка, забор, кровля, выбиты двери. Второй беспилотник атаковал местность вблизи детского сада — в учреждении выбиты стекла. Нарушена работа линий электропередач, бригады энергетиков уже выехали на место аварии. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

11:05. За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 42 боеприпасов и 56 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения получили 22 жилых помещения и пять транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:50. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском округе Белгородской области — РСЧС.

10:23. «Обстановка в Глушковском районе остается напряженной. Дороги внутри района контролируются украинскими беспилотниками, передвигаться по ним — это большой риск для жизни и здоровья»,— сообщил глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев в своем Telegram-канале.

9:29. К моменту освобождения села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области от ВСУ в нем остался только один мужчина. Как сообщили в Минобороны, всех остальных убили украинские военные.

9:13. «Давно не рассказывал о наших бойцах, которые проходят службу в добровольческих формированиях: в "Барсе-Белгород", в "Орлане". Например, история Александра Кулакова из Белгорода. В 2022 году он, подписав контракт, ушел добровольцем в зону СВО, получил ранение, вернулся, прошел курс лечения и принял решение, поступил в отряд "Орлан"»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

8:03. «Гуманитарная помощь в населенные пункты, находящиеся под обстрелами, доставляется на постоянной основе. Я лично или работники администрации района передаём ее полиции, которая, как только позволяет обстановка, доставляет жителям»,— рассказал глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

7:23. Ночью дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника, сообщили в Минобороны.