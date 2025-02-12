Мосбиржа начнет тестировать торги выходного дня с 15 февраля

Московская биржа (MOEX: MOEX) запустит тестирование торгов сессии выходного дня с 15 февраля, следует из сообщения пресс-службы. Оно будет проводиться с 6:15 до 15:00. Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные дни будут доступны наиболее ликвидные акции.

Как отмечает пресс-служба, торговые отчеты за эти сессии будут рассылаться день в день до 1 марта 2025 года. После релиза дополнительных сессий их будут отправлять по понедельникам. С 18 февраля тестирование будет проводиться ежедневно со статичными датами.

О том, что Мосбиржа намерена подготовиться к началу торгов в выходные дни к 1 марта, стало известно накануне. Однако, как узнал «Ъ», решения запускать торги в эту дату еще нет и речь идет об экспериментальном режиме. Ранее площадка сообщала о планах запустить такие торги в конце второго квартала 2025 года. Источники «Ъ» считают, что сейчас Мосбиржа не вполне готова к новому режиму, а смещение сроков обусловлено запуском аналогичных торгов на СПБ Бирже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Весна идет, торгам дорогу».