Минтранс признал рост числа жалоб дальнобойщиков из-за сбоев системы «Платон»

Число жалоб из-за ошибочных штрафов, которые получают грузоперевозчики из-за сбоев системы «Платон», выросло в последние 1,5 месяца, сообщили «Ъ» в Минтрансе. В ведомстве заверили, что относятся к обращениям водителей внимательно и принимают все необходимые меры.

«Платон» — система взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Контроль проезда грузовика происходит во время проезда машины под рамкой с датчиками. Действующий тариф — 3,34 руб. за километр. Штраф за неоплату составляет 5 тыс. руб. при первом нарушении и 10 тыс. руб. при повторном.

10 февраля дальнобойщики, владельцы тяжелых грузовиков и собственники автотранспортного бизнеса юга России распространили в соцсетях видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить штрафы, начисляемые системой «Платон» из-за сбоев. Грузоперевозчики утверждают, что сбои в системе вызваны работой средств РЭБ в южных регионах России. Перевозчики для регистрации проезда используют бортовые устройства, работающие с помощью систем спутниковой навигации. По словам дальнобойщиков, из-за работы РЭБ бортовое устройство срабатывает неверно, а «Платон» считывает это как как отключение устройства или сход грузовика с маршрута.

Отвечая на запрос «Ъ», Минтранс заявил, что сбои в «Платоне» могут быть вызваны «мерами по защите государства». Ведомство указало на отсутствие полномочий, позволяющих снять ложные штрафы с водителей. Минтранс заверил, что совместно с оператором «Платона» — «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) — работает над предотвращением сбоев. Для проверки обоснованности обращений водителей в Ространснадзоре уже выделены отдельные сотрудники.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Платон'' сбился с курса».

Полина Мотызлевская