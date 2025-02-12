«Платон» сбился с курса

Власти ищут способы решить проблему с ошибочными штрафами, которые получают грузоперевозчики на юге России из-за сбоев системы «Платон». Неполадки, утверждают дальнобойщики, возникают из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают определению спутниковых координат. Проблема приобрела такой масштаб, что водителям пришлось записать видеообращение к президенту Владимиру Путину. В Минтрансе уже заявили, что взяли ситуацию «на контроль», оператор системы создал горячую линию для работы с дальнобойщиками. Руководство Росавтодора пообещало отменить все «несправедливо» вынесенные штрафы. Сегодня в Москве должно пройти специальное совещание, где будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В начале недели дальнобойщики, владельцы тяжелых грузовиков и собственники автотранспортного бизнеса юга России записали видеообращение (распространив его в соцсетях) к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить штрафы, начисляемые системой «Платон» из-за сбоев. Региональное издание Краснодарского края «Утренний Юг» сообщало, что кубанские перевозчики готовят коллективное обращение в адрес главы СКР Александра Бастрыкина с просьбой урегулировать ситуацию.

«Платон» — система взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Распоряжением правительства от 29 августа 2014 года концессионером стала компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС). Система была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Контроль проезда грузовика происходит во время проезда машины под рамкой с датчиками. Действующий года тариф — 3,34 руб. за километр, деньги направляются в Федеральный дорожный фонд. Штраф за неоплату составляет 5 тыс. руб. при первом нарушении и 10 тыс. руб. при повторном.

В видеообращении грузоперевозчики утверждают, что сбои в системе «Платон», приводящие к штрафам, вызваны работой средств РЭБ в южных регионах России. Дело в том, что перевозчики для регистрации проезда используют бортовые устройства, работающие при помощи систем спутниковой навигации. В какой-то момент на маршруте устройство срабатывает некорректно (по версии перевозчиков, из-за работы РЭБ), по координатам грузовик может оказаться в Австралии или Исландии (такие случаи уже были, они описаны в сети). В этот момент «Платон» считает, что устройство было отключено либо грузовик сошел с маршрута.

Перевозчики говорят, что за один рейс может прийти несколько штрафов.

«Перевозчики оказались заложниками ситуации,— говорит депутат городской думы Краснодара Александр Сафонов (общается с водителями и участвовал в записи видеообращения к президенту).— Понятно, что средства РЭБ нужны, понятно, что они защищают людей и ключевые объекты инфраструктуры. Но при этом РЭБы мешают работе “Платона”. Я общался с людьми, у многих по 200–300 тыс. накопленных руб. штрафов фактически ни за что. Даже если просто представить, что каждый такой штраф оспаривать в судах — это перевозчики, обычные труженники, это тяжело. Не говоря о том, что суды не всегда хотят разбираться в таких ситуациях».

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорит, что проблема с ошибочными штрафами наблюдается не первый год, но ярко выраженной она стала в 2024 году, когда на юге России активизировалась борьба с беспилотниками.

Даже если перевозчик обратится в суд, поясняет он, то доказать влияние РЭБ на штраф невозможно. «А если штраф пришел, пока перевозчик был где-нибудь на Дальнем Востоке — ему же надо туда ехать оспаривать»,— отмечает господин Матягин. Еще летом 2024 года ассоциация получила ответ из Агентства автомобильного транспорта (подведомственное Минтрансу учреждение), согласно которому Минтранс, МВД и Ространснадзор «прорабатывают» вопросы, связанные с некорректной работы системы на сопредельных территориях с зоной проведения СВО. При этом в июле 2024 года в ответ на депутатский запрос лидера СРЗП Сергея Миронова в Минтрансе заявили (со ссылкой на позицию Генштаба ВС РФ и ФСБ), что системы РЭБ не могут подавлять системы спутниковой навигации.

В пресс-службе «Платона» в ответ на запрос «Ъ» все же признали, что средства РЭБ способны создавать помехи для спутниковых сигналов, но не подтверждают, что проблема является массовой.

«С 17 января 2025 года оператор системы взимания платы ежедневно обрабатывает около 100 обращений, связанных со штрафами,— сообщили в пресс-службе “Платона”.— Каждое обращение тщательно проверяется, чтобы определить, могли ли внешние факторы, такие как помехи или подавление сигналов GPS/ГНСС, повлиять на корректную работу бортового устройства. По результатам анализа выяснилось, что только около 5% случаев штрафов связаны с воздействием внешних факторов, таких как работа РЭБ. Остальные 95% обращений не связаны с подобными причинами».

Тем не менее Минтранс в своем Telegram-канале сообщил, что «держит на контроле вопрос влияния внешних факторов на работу системы в некоторых регионах». На совещании у главы министерства Романа Старовойта глава Росавтодора Роман Новиков заявил, что концессионер системы создал горячую линию для ответов на вопросы дальнобойщиков и отмены каждого «несправедливо выданного штрафа». Господин Старовойт попросил господина Новикова взять ситуацию под личный контроль. В «Платоне» также рассказали, что разработали «дополнительные решения» по перенастройке оборудования, чтобы минимизировать риск получения ошибочных штрафов, не уточнив, впрочем, в чем суть этих решений. Ространснадзор, в свою очередь, уже привлек дополнительных сотрудников для обработки жалоб на постановления. Сегодня на площадке РТИТС состоится дополнительное сообщение для обсуждения сложившейся ситуации: об этом поздно вечером 11 февраля сообщил глава «Грузавтотранса» Владимир Матягин (приглашен на совещание) у себя в Telegram-канале.

Вячеслав Рыжков, Краснодар; Иван Буранов