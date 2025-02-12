Супруге экс-мэра Сочи на три месяца продлили домашний арест
Суд в Москве продлил меру пресечения супруге бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Янина Копайгородская пробудет под домашним арестом еще три месяца, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы продлен срок домашнего ареста в отношении Копайгородской Янины Николаевны на 3 месяца с сохранением ранее установленных судом запретов и ограничений»,— сказано в публикации.
Защита фигурантки подала ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. Суд в удовлетворении требований отказал.
В середине января Московский городской суд оставил без изменений постановление Мещанского районного суда Москвы об аресте Алексея Копайгородского. Мера пресечения на данный момент действует до 17 февраля.
В конце декабря 2024 года Алексей Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.