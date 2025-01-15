Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский останется под стражей

Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский останется под стражей. Соответствующее решение принял Московский городской суд в среду, 15 января, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мосгорсуд оставил постановление Мещанского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Копайгородского без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения. Мера пресечения на данный момент действует до 17 февраля.

В конце декабря 2024 года Алексей Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. С конца сентября экс-мэр находится под стражей. В ноябре меру пресечения продлили до 17 февраля. Супруга бывшего главы Сочи Янина Копайгородская находится под домашним арестом. Она проходит как фигурант по делу о растрате, первоначально возбужденному в отношении ее мужа.

Вячеслав Рыжков