Мэру добавили статью

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в получении взятки, сообщили в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что экс-мэр получил взятку от предпринимателя. Посредником якобы выступила супруга бывшего мэра. Передача взятки произошла в ноябре 2023 года, фигурант получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере – это было оказание услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб., считают правоохранители. Также в заявлении сказано, что взятка была сопряжена с вымогательством. Взамен бывший глава курорта должен был создать предпринимателю благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.

Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) было возбуждено в отношении Алексея Копайгородского в начале осени 2024 года. Следствие считает, что экс-мэр может быть виновен в присвоении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Также в деле заявлен иск от администрации города-курорта Сочи на 15,4 млн руб. В конце сентября бывшего главу Сочи доставили в Москву, где решением суда поместили под стражу. В ноябре арест продлили до 17 февраля.

Также в ноябре суд отправил под домашний арест супругу бывшего мэра Янину Копайгородскую. Ей предъявлены подозрения по аналогичной статье. Мера пресечения продлится до 12 января. Защита в обоих случая пыталась оспорить решения судов, но безуспешно. Супруги вину в инкриминируемом преступлении не признают.

Суды также арестовали средства супругов Копайгородских. Первоначально под арест попали 99,6 млн руб. на счету Янины Копайгородской. Общая стоимость арестованного имущества супругов составляет порядка 600 млн руб. Это более 30 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области и Москве, а также банковские счета юридических лиц. Как и в случае с мерами пресечения, адвокаты пытались оспорить арест имущества, однако суды апелляции отклонили.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года и ушел с поста в мае 2024 года якобы «на новое место работы». В сентябре бывший глава курорта заявил, что отправляется на СВО в составе добровольческого отряда. Через некоторое время бывший мэр был задержан в Луганске и доставлен в Москву.

Вячеслав Рыжков