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Коммерсантъ FM
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Высокопоставленного сотрудника СБУ задержали за шпионаж

Служба Безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании главы штаба антитеррористического центра. Имя задержанного не называется. Его обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу России.

По сообщению украинской спецслужбы, СБУ задокументировала по меньшей мере 14 преступлений задержанного. О деталях будет сообщено в ближайшее время.

На прошлой неделе The Sunday Times сообщала, что на Украине в закрытом формате начался суд над бывшим главой управления СБУ по Крыму Олегом Кулиничем. Он был арестован 16 июля 2022 года по обвинению в передаче секретной информации России.

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