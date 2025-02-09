Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

The Sunday Times: в Киеве судят «украинского Кима Филби»

В Киеве в закрытом режиме проходит суд над высокопоставленным сотрудником СБУ Олегом Кулиничем. Об этом сообщает лондонская The Sunday Times со ссылкой на свои источники. Газета называет его «украинским Кимом Филби», по аналогии с известным советским разведчиком, работавшим в британской MI6.

По данным газеты, появление Кулинича в руководстве СБУ стало результатом многолетней операции: в 2019 году он был внедрен в предвыборную кампанию Владимира Зеленского, а после его победы возглавил управление СБУ по Крыму.

Среди обвинений фигурирует эпизод, случившийся в апреле 2021 года. Кулинич организовал крупномасштабные контрразведывательные учения в Херсоне. Следствие считает, что их целью было определение слабых сторон украинской обороны, о которых он, якобы, сообщил в Москву. Связи между внутренними контртеррористическими учениями и слабыми местами в обороне страны газета не объясняет.

Кулинич был арестован вскоре после начала военных действий. «В первые часы… он блокировал любые попытки проинформировать руководство СБУ о реальной ситуации в регионе,— цитирует газета сотрудника СБУ.— Он не принял меры для защиты… и в нарушение приказа перевел своих сотрудников в другую область. Он даже забрал у сотрудников СБУ оружие». Через неделю он был уволен, а 16 июля 2022 года арестован по обвинению в передаче секретной информации российской стороне. Арест Кулинича, говорит The Sunday Times, привел к отставке тогдашнего главы СБУ и чисткам в ее рядах, которые продолжаются до сих пор. Самому Кулиничу, как сообщается, в случае признания виновным грозит 15-летний срок заключения.

Виктор Буй

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...