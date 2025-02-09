The Sunday Times: в Киеве судят «украинского Кима Филби»

В Киеве в закрытом режиме проходит суд над высокопоставленным сотрудником СБУ Олегом Кулиничем. Об этом сообщает лондонская The Sunday Times со ссылкой на свои источники. Газета называет его «украинским Кимом Филби», по аналогии с известным советским разведчиком, работавшим в британской MI6.

По данным газеты, появление Кулинича в руководстве СБУ стало результатом многолетней операции: в 2019 году он был внедрен в предвыборную кампанию Владимира Зеленского, а после его победы возглавил управление СБУ по Крыму.

Среди обвинений фигурирует эпизод, случившийся в апреле 2021 года. Кулинич организовал крупномасштабные контрразведывательные учения в Херсоне. Следствие считает, что их целью было определение слабых сторон украинской обороны, о которых он, якобы, сообщил в Москву. Связи между внутренними контртеррористическими учениями и слабыми местами в обороне страны газета не объясняет.

Кулинич был арестован вскоре после начала военных действий. «В первые часы… он блокировал любые попытки проинформировать руководство СБУ о реальной ситуации в регионе,— цитирует газета сотрудника СБУ.— Он не принял меры для защиты… и в нарушение приказа перевел своих сотрудников в другую область. Он даже забрал у сотрудников СБУ оружие». Через неделю он был уволен, а 16 июля 2022 года арестован по обвинению в передаче секретной информации российской стороне. Арест Кулинича, говорит The Sunday Times, привел к отставке тогдашнего главы СБУ и чисткам в ее рядах, которые продолжаются до сих пор. Самому Кулиничу, как сообщается, в случае признания виновным грозит 15-летний срок заключения.

Виктор Буй