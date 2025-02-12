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Коммерсантъ FM
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Лавров: дипломатические договоренности «любят тишину»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает сохранять конфиденциальность договоренностей, достигнутых дипломатическим путем. В этом, по его словам, российский подход отличается от американского. Так он прокомментировал освобождение американца Марка Фогеля из заключения в России, о котором накануне сообщили власти США.

«Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются»,— сказал Сергей Лавров журналистам (цитата по ТАСС).

Марк Фогель, задержанный в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года с 17 граммами марихуаны в багаже, был приговорен к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. 11 февраля американца выпустили из-под стражи и передали прилетевшему в Москву спецпосланнику президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стиву Виткоффу. В обмен Вашингтон освободит гражданина России.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне''»..

Лусине Баласян

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