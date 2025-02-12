В УМВД Екатеринбурга прокомментировали очереди мигрантов у отдела полиции

Руководство УМВД по Екатеринбургу контролирует ситуацию с очередями иностранных граждан у отдела полиции на Вторчермете, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В настоящее время руководство отдела по вопросам миграции городского управления МВД принимает комплекс мер для снижения очереди и ускорения сроков выдачи документов гражданам»,— сказали «Ъ-Урал» в УМВД по Екатеринбургу.

По данным информационного портала Е1, очередь из иностранных граждан образовалась ранним утром 12 февраля. Иностранные граждане прибыли к отделу полиции, чтобы подтвердить вид на жительство. В случае просрочки документов им может грозить депортация из России или штраф.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», за 12 месяцев 2024 года в Свердловскую область приехали 232 тыс. мигрантов. Основные миграционные потоки формировали граждане из Республик Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Армения.

Мария Шараева