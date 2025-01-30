В Свердловскую область прибыли 232 тысячи мигрантов за 2024 год

В Свердловскую область прибыли 232 тыс. иностранных граждан за 12 месяцев 2024 года, сообщил на пресс-конференции начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Константин Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«При въезде в Россию 51% иностранных граждан указали целью пребывания — работу, 30% иностранных граждан прибыли с целью частного визита, 8% иностранцев — с целью учебы», — отметил подполковник Волков. По его словам, за год российское гражданство получили более 6 тыс. мигрантов.

Константин Волков сообщил, что основные миграционные потоки формировали граждане из Республик Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Армения.

Мария Шараева