Экспорт семян вики из Удмуртии в Белоруссию удвоился в 2025 году

44 т семян вики экспортировали для переработки из Удмуртии в Белоруссию с 1 января по 11 февраля. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по республике, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

10 февраля специалистами управления была проконтролирована отправка 22 т семян вики. В ходе досмотра был отобран образец для лабораторного исследования, которое подтвердило отсутствие карантинных вредных организмов. На основании заключения о фитосанитарном состоянии собственнику продукции был выдан сертификат. Семена вики используют в качестве удобрений, корма для животных и в народной медицине.

Напомним, с начала года 110,3 т мицелия грибов вывезли из Удмуртии в Белоруссию, Казахстан и Киргизию.