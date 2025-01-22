Более 100 тонн мицелия грибов экспортировали из Удмуртии в 2025 году

С начала года 110,3 т мицелия грибов вывезли из Удмуртии в Казахстан, Киргизию и Беларусь. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, за аналогичный период 2024 года экспорт данной продукции не осуществлялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

20 января специалисты контролировали отправку 15,1 т мицелия грибов в Беларусь. Они отобрали образцы для исследования и направили их в лабораторию. Карантинных вредных организмов не обнаружили — продукция получила фитосанитарный сертификат.

Напомним, из Удмуртии в ОАЭ за тот же период вывезли 1 тыс. дубовых и пихтовых веников.