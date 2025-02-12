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Коммерсантъ FM
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ГД приняла в I чтении отмену половины ОГЭ для поступающих в колледжи

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому для получения школьного аттестата за девять классов ученики будут сдавать только два основных госэкзамена (ОГЭ) — по математике и русскому языку. Речь идет о тех учащихся, которые планируют поступать на программы среднего профессионального образования (СПО). За принятие проекта проголосовал 361 депутат, против — 55, двое воздержались.

Проект был внесен в январе 2024 года группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). Инициатива предлагает ввести экспериментальную систему сдачи ОГЭ уже этим летом в Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской области. Выпускникам в этих субъектах для получения аттестата об основном общем образовании нужно будет сдать только два ОГЭ. Для тех, кто намерен продолжить обучение в десятом классе, список экзаменов не изменится.

Сейчас выпускники девятых классов сдают четыре обязательных ОГЭ — русский язык, математику и два предмета на выбор ученика. Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно сдать их все.

Инициатива также предлагает дать региональным властям право проводить отдельный конкурс на бюджетные места в колледжи для выпускников, окончивших школу в этом же регионе. В пояснительной записке к проекту указывается, что поправки «существенно расширят возможности» учеников, желающих поступать на программы СПО.

О проекте — в материале «Ъ» «СПОкойствие, только спокойствие».

Полина Мотызлевская

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