Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с августа 2024 года

Индекс РТС на торгах 12 февраля на Мосбирже достиг отметки 1001,15 пункта, увеличившись на 0,89%, следует из данных торгов. Отметку в 1000 пунктов долларовый бенчмарк преодолел впервые за полгода. Последний раз на таком уровне индекс был 19 августа 2024 года. Индекс Мосбиржи составляет 3046,2 пункта (+0,94%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

С начала 2025 года индекс РТС вырос на 12,18%. Лидерами роста в начале торгов сегодня стали «Хэдхантер» (+3,42%), «Система» (+2%), «Транснефть» (+1,76%), «Группа Позитив» (1,68%) и ПИК (+1,55%). Среди лидеров снижения — «Эн+» (-2,54%), «Ростелеком» (-1,82%), «Фосагро» (-0,93), «Южуралзолото» (-0,67%) и НЛМК (-0,56%).

Подробнее об индексах Мосбиржи и РТС — в материале «Ъ» «Рынок занял переговорную позицию».