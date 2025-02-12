Петицию о покупке Калифорнии поддержали уже 203 тыс. датчан

Более 200 тыс. датчан поставили подписи под петицией о покупке штата Калифорния у США за $1 трлн. Ее запустили в ответ на предложение президента США Дональда Трампа купить у Дании Гренландию. Подписи под петицией прибывают с каждой минутой, что делает вполне реальным достижение заявленной цели — 500 тыс.

«Не бывало ли у вас такого, что вы смотрите на карту мира и думаете: "Знаете, чего не хватает Дании? Солнца, пальм и больше катания на роликах". У нас есть шанс сделать эту мечту реальностью, и он выпадает раз в жизни. Давайте купим Калифорнию у Дональда Трампа!» — с таким призывом обращается петиция к датчанам. Ее заголовок обыгрывает лозунг «Сделаем Америку великой снова!» с использованием букв датского алфавита: Måke Califørnia Great Ægain.

Купив Калифорнию, датчане, как говорится в петиции, принесут ей верховенство закона, всеобщий доступ к услугам здравоохранения, опирающуюся на факты политику, не говоря уже о своем стиле уютной и комфортной жизни «хюгге», велодорожках в Беверли-Хиллз и традиционных бутербродов смёрребрёд из экологически чистых продуктов, которые будут продаваться на каждом углу. В планах переименование Калифорнии в Новую Данию, Диснейленда в Ханс-Кристиан-Андерсенленд и др. По мнению авторов петиции, Дональд Трамп может даже согласиться с продажей штата, так как он не «самый большой поклонник Калифорнии», и даже называл ее «самым разрушенным штатом» и постоянно конфликтовал с ее властями.

О том, кому и зачем нужна Гренландия,— в материале «Ъ» «Остров заблуждения».

Алена Миклашевская