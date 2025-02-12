Глава ЛАГ отверг план Трампа по переселению палестинцев из Газы

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт назвал переселение палестинцев из сектора Газа «неприемлемым» вариантом развития событий на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в среду на Всемирном правительственном саммите (World Governments Summit) в Дубае.

«Это неприемлемо для арабского мира, который боролся с этой идеей в течение 100 лет»,— сказал Ахмед Абуль Гейт в ответ на просьбу прокомментировать план Дональда Трампа по переселению палестинцев из Газы (цитата по AFP).

Глава Белого дома настаивает на своей концепции принудительного переселения палестинцев за пределы Газы. Господин Трамп пообещал, что анклав может стать «Ривьерой Ближнего Востока», но прежде нужно переселить около 2 млн жителей Газы в другие страны. 6 февраля он заявил, что после окончания боевых действий Израиль передаст Газу под контроль США.

Планы господина Трампа раскритиковали во многих странах мира. Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что такие действия нарушат международное право. Идею не поддержали арабские страны — в частности, советник главы Палестины Махмуд аль-Хабаш назвал намерения президента актом колониального мышления. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар же призвал прислушаться к Дональду Трампу.

Подробнее о реакции мирового сообщества на планы президента — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая