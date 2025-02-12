В Полевском утонул ребенок в бассейне, застряв в трубе для слива

В Свердловской области перед судом предстанут двое сотрудников физкультурно-спортивного комплекса в Полевском по обвинению в гибели 12-летнего мальчика в бассейне, сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

57-летний руководитель направления спорта в комплексе и 46-летняя тренер-преподаватель обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в ноябре 2023 года руководитель допустил несовершеннолетних к тренировкам в бассейне без надлежащей защиты на сливном устройстве на дне бассейна, а тренер не проконтролировала дисциплину на занятии и покинула детей, своевременно не отреагировав на происшествие. Из-за этого 24 ноября 2023 года руку мальчика засосало в трубу водоотведения — ребенок не смог всплыть и утонул. Следствие установило, что нарушения обвиняемых привели к его гибели.

Напомним, в январе Следственный отдел по Центральному административному округу Тюмени возбудил уголовное дело после крушения горки на площади 400-летия города, в результате которого пострадал ребенок.

Ирина Пичурина