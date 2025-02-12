Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Полевском утонул ребенок в бассейне, застряв в трубе для слива

В Свердловской области перед судом предстанут двое сотрудников физкультурно-спортивного комплекса в Полевском по обвинению в гибели 12-летнего мальчика в бассейне, сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

57-летний руководитель направления спорта в комплексе и 46-летняя тренер-преподаватель обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в ноябре 2023 года руководитель допустил несовершеннолетних к тренировкам в бассейне без надлежащей защиты на сливном устройстве на дне бассейна, а тренер не проконтролировала дисциплину на занятии и покинула детей, своевременно не отреагировав на происшествие. Из-за этого 24 ноября 2023 года руку мальчика засосало в трубу водоотведения — ребенок не смог всплыть и утонул. Следствие установило, что нарушения обвиняемых привели к его гибели.

Напомним, в январе Следственный отдел по Центральному административному округу Тюмени возбудил уголовное дело после крушения горки на площади 400-летия города, в результате которого пострадал ребенок.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...