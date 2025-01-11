После обрушения горки на площади 400-летия Тюмени возбудили уголовное дело

Следственный отдел по Центральному административному округу Тюмени возбудил уголовное дело после обрушения горки на площади 400-летия города, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По версии следствия, в субботу, 11 января, на площади 400-летия Тюмени обрушилась деревянная горка. В результате произошедшего пострадал несовершеннолетний ребенок, которому сейчас оказывается медицинская помощь.

«Вызов поступил 11 января в 17:57, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:04. На месте происшествия работали две бригады медиков. Одному пациенту помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась, другой после осмотра и оказания помощи доставлен в ОКБ № 2»,— сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте ЧП работает следственная группа: проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Анастасия Таначева