«Платон» прокомментировал жалобы дальнобойщиков юга на сбои в работе системы

В пресс-службе российской системы взимания платы с грузовиков «Платон» прокомментировали проблему с ошибочными штрафами, которые получают грузоперевозчики на юге России из-за сбоев в работе системы. Дальнобойщики утверждают, что ошибки возникают из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным оператора, только 5% некорректных начислений могут быть связаны с воздействием внешних факторов, таких как работа РЭБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Средства радиоэлектронной борьбы действительно способны создавать помехи для спутниковых сигналов, включая сигналы ГНСС, которые используются в системе "Платон". Однако принципы работы таких систем неизвестны ни оператору "Платона", ни Ространснадзору. Важно подчеркнуть, что начисление штрафов не входит в задачи системы "Платон" — этим занимается Ространснадзор»,— говорится в ответе оператора.

Также в «Платоне» заявили, что с 17 января 2025 года ежедневно обрабатывают около 100 обращений, связанных со штрафами. 95% из них, утверждает оператор, не связаны с воздействием внешних факторов. Для минимизации случаев некорректной работы системы и предотвращения начисления штрафов из-за возможного влияния внешних факторов «Платон» разработал дополнительные решения по перенастройке оборудования. Также было решено привлечь дополнительных сотрудников Ространснадзора для ускорения обработки жалоб перевозчиков на уже вынесенные постановления.

Минтранс в своем Telegram-канале сообщил, что «держит на контроле вопрос влияния внешних факторов на работу системы в некоторых регионах».

Ранее грузоперевозчики юга РФ обратились к Владимиру Путину с просьбой отменить ошибочные штрафы «Платона». Водители заявили, что «глушилки» влияют на работу тахометров — система считает, что машины сходят с маршрута. На проблему пожаловались перевозчики из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Волгоградской, Ростовской областей и некоторых других регионов.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Распоряжением правительства от 29 августа 2014 года концессионером стала компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС). Система была запущена 15 ноября 2015 года.

Подробнее — в материале «"Платон" сбился с курса».