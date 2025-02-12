YouTube сделал ИИ ключевой стратегией на 2025 год

Гендиректор YouTube Нил Мохан объявил о планах компании на 2025 год, где искусственный интеллект (ИИ) занимает ключевое место. YouTube намерен инвестировать в ИИ-инструменты для создателей контента, включая генерацию идей, создание миниатюр и синхронный перевод.

Уже в феврале авторам станет доступен инструмент автоматического дубляжа видео. Эта функция позволит значительно расширить аудиторию за счет перевода контента на разные языки.

YouTube также планирует использовать ИИ для защиты авторских прав — будет расширена программа Content ID для обнаружения образов и голосов, созданных с помощью ИИ. Кроме того, YouTube разрабатывает технологию машинного обучения для определения возраста пользователей и предоставления контента, соответствующего возрастной категории.

В 2025 году YouTube ставит перед собой и другие цели: вернуть лидерство в сфере культуры, которое сейчас принадлежит TikTok, позиционировать себя как новый Голливуд и перенести акцент на просмотр контента на телевизорах.

Ранее YouTube начал тестировать голосовые комментарии. Также платформа добавила в сервис Playables многопользовательские мини-игры.

Евгений Федуненко