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Коммерсантъ FM
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YouTube тестирует голосовые комментарии

Видеосервис YouTube в тестовом режиме добавил на платформу возможность оставлять голосовые комментарии к роликам или другим комментариям. Пока что эта возможность доступна избранной группе блогеров из США.

Опубликовать голосовой комментарий можно только через приложение YouTube на iOS и только на своем канале. Необходимо нажать на кнопку голосового комментария, записать ответ и опубликовать его.

Послушать комментарии могут все пользователи, у них также есть возможность посмотреть расшифровку голосового сообщения, если нет возможности послушать аудио. В компании рассчитывают, что новая функция сблизит блогеров и их поклонников в будущем.

Евгений Федуненко

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