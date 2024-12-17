YouTube тестирует голосовые комментарии

Видеосервис YouTube в тестовом режиме добавил на платформу возможность оставлять голосовые комментарии к роликам или другим комментариям. Пока что эта возможность доступна избранной группе блогеров из США.

Опубликовать голосовой комментарий можно только через приложение YouTube на iOS и только на своем канале. Необходимо нажать на кнопку голосового комментария, записать ответ и опубликовать его.

Послушать комментарии могут все пользователи, у них также есть возможность посмотреть расшифровку голосового сообщения, если нет возможности послушать аудио. В компании рассчитывают, что новая функция сблизит блогеров и их поклонников в будущем.

Евгений Федуненко