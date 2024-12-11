YouTube добавил в Playables многопользовательские мини-игры

Видеосервис YouTube добавил в раздел Playables бесплатные многопользовательские мини-игры. Опробовать новые возможности пользователи могут в играх Magic Tiles 3 и Ludo Club. Как заявили представители YouTube, многопользовательскую функцию тестируют в нескольких играх, это позволяет играть c другими пользователями в режиме реального времени.

Видеосервис YouTube сделал доступным всем пользователям новый раздел Playables в мае 2024 года — благодаря ему пользователи могут играть в казуальные игры. Premium-подписчики сервиса могли опробовать новый раздел с ноября 2023 года. В настоящее время в Playables доступно свыше 130 игр.

Евгений Федуненко