Депутат Госдумы Останина поддержала идею об увеличении декрета до трех лет

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) поддерживает предложение об увеличении оплачиваемого периода декретного отпуска до трех лет. Она пояснила, что не все родители отдают ребенка в полтора года в детский сад, некоторые решают воспитывать его сами.

«Учитывая, что у нас практически упразднен институт бабушек и дедушек в силу увеличения пенсионного возраста, они просто вынуждены дольше работать, сил не хватает на воспитание своих внуков, вот этот вопрос и ставится в такой практической плоскости»,— сказала ТАСС госпожа Останина.

По ее мнению, для увеличения рождаемости в стране недостаточно только разовых денежных выплат. «Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень многих женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить»,— уверена депутат.

В январе депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя. Сейчас он составляет 40%, минимальный размер пособия — 9227,24 руб. Авторы инициативы считают, что это поможет финансово защитить женщин на время декрета.

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