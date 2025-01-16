В Госдуме предложили увеличить пособия по уходу за ребенком

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин разработали законопроект, который предлагает увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя. Сейчас он составляет 40%. Поправки направлены на рассмотрение в Госдуму.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Законопроектом также предложено установить минимальный размер пособия не менее 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Сейчас минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 9 227,24 руб. В пояснительной записке депутаты указывают, что принятие законопроекта поможет финансово защитить женщин на время декретного отпуска, станет подспорьем для семей с детьми.