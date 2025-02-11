Белый дом: Россия освободила гражданина США Марка Фогеля

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил о прошедшем обмене с Россией, в рамках которого освобожден осужденный на 14 лет американец Марк Фогель. Он вернулся в Соединенные Штаты на самолете вместе со спецпосланником президента по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Россия об освобождении Марка Фогеля не сообщала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irina Pigman / @freemarcfogel Фото: Irina Pigman / @freemarcfogel

«Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, осужденным в России. Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец конфликту на Украине»,— говорится в заявлении Майка Уолца, которое он опубликовал в соцсети X.

Как уточнил господин Уолтц, Марк Фогель «будет на американской земле к сегодняшнему вечеру» и воссоединится с семьей «благодаря усилиям Дональда Трампа». В своем заявлении спецпосланник президента США указал, что Фогель освобожден в рамках обмена. Кого освободили Соединенные Штаты, он не сообщил.

Марк Фогель — гражданин США, до мая 2021 года работал в американском посольстве в Москве и обладал дипломатическим статусом. Два месяца преподавал в московской англо-американской школе. В августе 2021 года был задержан в аэропорту Шереметьево. В его багаже нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла. Гражданин США утверждал, что их ему выписал врач после операции на позвоночнике и что он не знал о запрете этих наркотиков в России.

В июне 2022 года Химкинский городской суд Москвы приговорил господина Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. В пресс-релизе суда говорилось, что он полностью признал вину. В августе 2024 года советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал Фогеля неправомерно задержанным.