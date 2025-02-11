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Коммерсантъ FM
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Трамп: США завладеют сектором Газа, не покупая его

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет «покупать» сектор Газа на деньги налогоплательщиков. Однако регион все равно окажется в американском владении, уточнил он. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на открытую часть встречи главы Белого дома с королем Иордании Абдаллой II.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы не собираемся ничего покупать, мы это получим, и оно будет у нас, и мы сделаем так, чтобы был мир и не было никаких проблем, и никто не будет подвергать это сомнению, и мы будем управлять этим очень правильно»,— сказал господин Трамп.

5 февраля после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил, что сектор Газа перейдет под контроль США. Он допустил, что анклав может стать «Ривьерой Ближнего Востока», но сначала нужно переселить около 2 млн жителей в другие страны. Идею американского президента раскритиковали ООН, Саудовская Аравия и страны Европы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газе меняют собственника».

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