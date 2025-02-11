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Коммерсантъ FM
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Трамп сообщил об «огромном прогрессе» в урегулировании украинского кризиса

США достигли существенного прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине, рассказал в интервью Fox News глава Белого дома Дональд Трамп.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я думаю, мы добились огромного прогресса. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что-то получится. Я надеюсь»,— сказал президент США. «Я думаю, что это произойдет»,— уточнил господин Трамп, отвечая на вопрос ведущего о возможности переговоров между Россией и Украиной.

9 февраля Дональд Трамп сообщил изданию New York Post, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по вопросу разрешения украинского кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» разговор глав государств.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».

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