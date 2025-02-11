Трамп сообщил об «огромном прогрессе» в урегулировании украинского кризиса

США достигли существенного прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине, рассказал в интервью Fox News глава Белого дома Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я думаю, мы добились огромного прогресса. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что-то получится. Я надеюсь»,— сказал президент США. «Я думаю, что это произойдет»,— уточнил господин Трамп, отвечая на вопрос ведущего о возможности переговоров между Россией и Украиной.

9 февраля Дональд Трамп сообщил изданию New York Post, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по вопросу разрешения украинского кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» разговор глав государств.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».