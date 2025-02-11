«Спартак» передал Зимний кубок РПЛ

В Абу-Даби завершился Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ), обладателем которого стал «Зенит». В финале клуб из Санкт-Петербурга уверенно обыграл двукратного победителя турнира «Спартак» — 3:0. Все голы петербуржцы забили в первом тайме, воспользовавшись тем, что москвичи предпочли начать матч неосновным составом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на церемонии награждения после победы в финале Зимнего кубка РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Игроки ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на церемонии награждения после победы в финале Зимнего кубка РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Более интересного окончания Зимнего кубка РПЛ, чем финал «Зенит»—«Спартак», наверное, трудно было желать при всем уважении к остальным участникам турнира, который в это межсезонье собрал сильнейший состав. Тем более что нынешнее противостояние гиперпринципиальных соперников рассматривалось еще и как своеобразная прикидка перед грядущим рестартом чемпионата.

Многие эксперты считают именно петербуржцев и красно-белых главными претендентами на победу в золотой гонке, через месяц они встретятся друг с другом в официальном матче премьер-лиги.

Очень активно ведут себя клубы и на трансферном рынке. «Зенит» приобрел бразильского вингера Луиса Энрике и уже вовсю наигрывает его, а «Спартак» ответил покупкой тринидадского нападающего Ливая Гарсии и аргентинского полузащитника Пабло Солари.

Наставник москвичей Деян Станкович решил презентовать своих новичков как раз в финале Зимнего кубка РПЛ. И если Солари остался в запасе, то Гарсия появился с первых минут. Причем спартаковцы выставили смешанный «старт»: в частности, компанию Гарсии в атаке составили Михаил Игнатов с Хесусом Мединой, а в центре поля вместе с Эсекьелем Барко действовали Данил Пруцев и Роман Зобнин. Петербуржцы же не стали ничего придумывать и сразу выпустили практически основу.

Любопытно, что Станкович поставил забивного Гарсию на правый фланг, тогда как позицию центрального нападающего занял Игнатов. Линия обороны красно-белых тоже выглядела экспериментально, хотя ошибку, приведшую к первому голу, допустил основной защитник Даниил Денисов. Он почему-то бросил Энрике одного на дальней штанге, и бразилец спокойно замкнул подачу Густаво Мантуана. При этом ранее Денисов чуть не заработал пенальти на том же Энрике и схлопотал желтую карточку за грубый фол в районе чужой штрафной площади.

Впереди у «Спартака» игра не клеилась, схема с Игнатовым на острие никаких проблем «Зениту» не доставляла, а Гарсия вообще ничем не запомнился.

Разве что опасность возникла после ошибки голкипера Евгения Латышонка на стандарте, когда он выбил мяч на Алексиса Дуарте, однако центрбек красно-белых даже не попал в створ. А вот Александр Максименко уже «напожарил» конкретно. Спартаковский вратарь вышел далеко в поле и отдал передачу зенитовцу Венделу, который потом легко обвел его и поразил пустые ворота. Ну а на 32-й минуте Максименко пропустил третий гол, не справившись с ударом Матео Кассьерры из-под Денисова. Перед перерывом Игнатов оригинально пробил в перекладину после подачи Медины с углового, и первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.

О какой-то интриге в такой ситуации говорить не приходилось, несмотря на то что у «Зенита» в резерве находились лишь четыре полевых игрока. Дело в том, что команда Сергея Семака в этот же день провела спарринг с армянским «Пюником», поэтому участвовавшие в нем футболисты, в том числе бывший спартаковец Александр Соболев, наблюдали за финалом Зимнего кубка РПЛ со стороны. Красно-белые использовали полноценную заявку и почти полностью ротировали состав, который уже можно было назвать оптимальным.

Между тем во втором тайме страсти неожиданно накалились, а жесткий стык Кристофера Мартинса с Мантуаном спровоцировал стычку на бровке двух тренерских штабов.

Станкович даже нарвался на красную карточку, при этом Семак совершил благородный поступок и поддержал коллегу, также покинув скамейку запасных и отправившись с ним на трибуну. Позже удалили и Мартинса за второе предупреждение, но по договоренности с «Зенитом» «Спартаку» разрешили заменить его. Впрочем, красно-белым это не помогло. Они так и не сумели переломить ход матча, создав за весь тайм, по сути, один голевой момент, когда Тео Бонгонда бил с лета и заставил реагировать Латышонка. Да еще Даниил Зорин напоследок проверил его ударом из-за штрафной. Петербуржцы сохранили результат и завоевали Зимний кубок РПЛ.

Александр Ильин