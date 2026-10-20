Axios: Пит Хегсет посетил Израиль и встретился с Нетаньяху

По информации издания, встреча господина Хегсета с главой израильского правительства прошла на базе военно-воздушных сил Овда, где США дозаправляют свои самолеты и где базируются американские истребители. Известно, что во встрече участвовали также представители ОАЭ. Источники Axios не сообщили, что обсуждалось сторонами.