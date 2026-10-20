Axios: Пит Хегсет посетил Израиль и встретился с Нетаньяху
Военный министр США Пит Хегсет 19 октября прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники. Официально о встрече, состоявшейся всего за восемь дней до парламентских выборов в Израиле, не сообщалось.
По информации издания, встреча господина Хегсета с главой израильского правительства прошла на базе военно-воздушных сил Овда, где США дозаправляют свои самолеты и где базируются американские истребители. Известно, что во встрече участвовали также представители ОАЭ. Источники Axios не сообщили, что обсуждалось сторонами.
Пентагон и посольство Израиля в США отказались комментировать ситуацию. Господин Хегсет косвенно подтвердил свое нахождение в Израиле, опубликовав в соцсети X фото с американскими военными на израильской базе.
Алена Миклашевская