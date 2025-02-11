Ростовская гордума уволила и вернула председателя

Городская дума Ростова-на-Дону рассмотрела 11 февраля два кадровых вопроса: о досрочном прекращении полномочий ее председателя и об избрании нового спикера. В обоих случаях речь шла об одном и том же человеке — Зинаиде Неярохиной, которая возглавляет ростовский парламент уже почти 20 лет. А подобная комбинация из двух голосований потребовалась для досрочного перезапуска системы городской власти.

Дело в том, что в апреле 2024 года в областное законодательство были внесены поправки, меняющие схему управления в Ростове с «двуглавой» на «одноглавую». Если ранее формальным главой города (с представительскими полномочиями) являлся председатель гордумы, а городским хозяйством управлял отбираемый по конкурсу глава горадминистрации (сити-менеджер), то теперь вводится должность полновластного руководителя областного центра. Переход к новой системе должен был состояться осенью текущего года, по истечении полномочий действующих главы города и сити-менеджера.

Однако 28 января глава администрации Алексей Логвиненко ушел в отставку, объяснив это состоянием здоровья и грядущим переходом на новое место работы. Его сменщиком в статусе и. о. стал Александр Скрябин, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Ростовской области. А 5 февраля заявление о досрочном сложении полномочий написала и председатель гордумы—глава Ростова Зинаида Неярохина. Гордума 11 февраля отставку приняла, а по итогам второго голосования госпожа Неярохина вернулась на пост спикера, расставшись при этом с должностью главы города. Это решение поддержали все 33 присутствовавших на заседании депутата.

Как пояснила “Ъ” депутат гордумы Наталья Оськина, вместе с постом главы города председатель гордумы лишится ряда незначительных полномочий, присущих исполнительной власти, например возможности выполнять распорядительные функции в определенных ситуациях. Но реально эти полномочия не использовались и на практике в работе городской власти серьезно ничего не поменяется, добавила госпожа Оськина.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону