Колымские недосказы

12 февраля городская дума Магадана рассмотрит вопрос о досрочной отставке мэра Юрия Гришана («Единая Россия»), который возглавляет администрацию областного центра почти десять лет. Градоначальник, находящийся в затяжном конфликте с депутатским корпусом, внезапно решил уволиться по собственному желанию, хотя еще прошлым летом наотрез отказывался покидать свой пост. Найти нового мэра может быть непросто: пять лет назад на эту вакансию просто не оказалось кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Магадана Юрий Гришан

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости Мэр Магадана Юрий Гришан

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

О том, что Юрий Гришан написал заявление об увольнении по собственному желанию, “Ъ” сообщили в пресс-службе мэрии Магадана. Уточнить причину отставки там не смогли. Сам господин Гришан заявил «Интерфаксу», что уходит в связи со скорым завершением срока полномочий (ноябрь 2025 года). «Надо дать возможность для избрания нового главы. Мне 68 лет будет 1 апреля. Решение не связано с каким-то давлением. Простое жизненное решение, принял его, потому что пора»,— добавил градоначальник. Обязанности мэра будет исполнять первый заместитель главы города Александр Малашевский.

Впервые Юрий Гришан был избран мэром Магадана 13 ноября 2015 года, за него проголосовали 24 из 26 депутатов гордумы. На посту градоначальника он сменил единоросса Сергея Абрамова, ушедшего руководить облдумой. К тому моменту за плечами господина Гришана уже было девять лет в статусе заместителя главы администрации Магадана и еще два — в должности первого вице-мэра.

Отработав первый срок, Юрий Гришан в октябре 2020 года отказался участвовать в новом конкурсе на замещение должности, сославшись на остроту «финансовых и демографических проблем», стоящих перед магаданской властью.

В итоге конкурс был сорван: на него не поступило вообще ни одной заявки. Губернатор Сергей Носов пояснял тогда, что в регионе «практически нет» подготовленных кадров для этой «сложной и тяжелой работы».

Через два месяца позиция градоначальника изменилась. Он подал документы на новый конкурс, заявив, что ему просто нужно было «разобраться в себе и понять, как его воспринимают жители Магадана». Параллельно на фоне активной агитации со стороны областной власти принять участие в борьба за мэрское кресло решили еще сразу 26 человек: адвокаты, руководители предприятий и вузов, работники краеведческого музея, пенсионного фонда и ТЭЦ, прокурор и главный таможенный инспектор, а также девять безработных. Господин Гришан ожидаемо стал одним из финалистов и безоговорочным победителем — депутаты проголосовали за него единогласно.

Правда, вскоре отношения мэра с городским парламентом испортились, а к лету 2024 года конфликт вышел в публичную плоскость.

Сначала спикер гордумы Сергей Смирнов (ЕР) резко раскритиковал отчет Юрия Гришана за минувший год, а затем депутаты признали его работу «неудовлетворительной». В числе прочего в вину градоначальнику были поставлены результаты проверок муниципальных учреждений со стороны контрольной палаты Магадана, выявившей нарушения в финансовой отчетности на 12,5 млрд руб.

Господин Гришан горячо защищал свой отчет, доказывая, что работал эффективно. Он говорил, что «признает возможность наступления ответственности вплоть до удаления в отставку в случае признания его деятельности неудовлетворительной», однако настаивал, что в действующем законодательстве нет показателей для соответствующей оценки. Ставя ему неуд, депутаты, по словам мэра, действовали «по своему внутреннему убеждению» и просто не учли «объективные данные».

Сергей Смирнов сообщил “Ъ”, что Юрий Гришан не объяснил депутатам причину досрочного увольнения и, скорее всего, не будет этого делать: «Собственного желания достаточно, чтобы принять его отставку».

Первый секретарь магаданского обкома КПРФ Иван Андрусяк заявил “Ъ”, что господин Гришан был опытным градоначальником, а «неуд — это тоже оценка». Лидеры региональных ячеек ЛДПР и «Справедливой России — За правду» Роман Исаев и Игорь Новиков не ответили на звонки “Ъ”.

Андрей Прах