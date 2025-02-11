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Коммерсантъ FM
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Штрафы докатились до автомобилистов

Как ФНС контролирует расчеты наличными с иностранцами

Налоговая служба начала штрафовать россиян за покупку автомобилей у иностранцев. Речь идет о случаях, когда граждане передают нерезидентам наличные за то, чтобы им привезли машину из-за границы. Первые сообщения об этом появились в Telegram-каналах на прошлой неделе. ФНС оштрафовала женщину почти на 1 млн руб. за то, что она купила у гражданина Киргизии машину стоимостью около 3 млн за наличные. Однако опрошенные “Ъ FM” юристы говорят, что таких случаев может быть гораздо больше. С чем это связано? Разбирался Владислав Викторов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно закону, с 2003 года россияне не могут передавать иностранцам наличную валюту при совершении сделок. Это касается не только долларов, но и рублей. Исключения предусмотрены для некоторых случаев, и покупка автомобиля к ним не относится. Однако после начала боевых действий на Украине пригонять машину из-за границы стало обычной практикой для тех, кто хочет сэкономить. И нередко в таких схемах участвуют иностранцы. При этом и покупка транспортного средства за наличные — распространенное явление. Поэтому и москвич Сергей не мог представить, что это обернется для него проблемами: «Продавец настаивал на расчете наличными. Переводы через банки это тяжело, много сложностей. Не все казахские и киргизские организации принимают деньги из России, поэтому проще было с наличкой приехать и купить. Кто же знал, что такая канитель будет у нас, когда полстраны закупились, а теперь налоги присылают. Если бы знал бы, не покупали бы, наверное».

Исчезнет ли параллельный импорт авто премиальных марок

За передачу нерезиденту наличных Федеральная налоговая служба может оштрафовать на 20-40% от суммы сделки. При этом еще до 2022-го размер взыскания мог достигать и 100%. Правда, два года назад правительство ввело мораторий на административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Он действовал до конца 2024-го. Поэтому сейчас в публичном пространстве начинают всплывать эти истории, пояснил партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Мораторий работает просто: тебя не привлекают за те грехи, которые ты совершил. Как только он заканчивается, то контролирующий орган проверяет сделки, которые происходили в пределах срока давности. Он составляет два года, и, соответственно, можно привлечь нарушителя. То есть это не амнистия.

Между резидентом и нерезидентом расчеты наличными средствами запрещены. И неважно, платили ли вы рублями при покупке имущества у этого нерезидента, либо он приобрел у вас, например, квартиру».

По данным СМИ, споры о нарушении правил валютного контроля пока рассматриваются в основном в районных судах. Например, только в картотеке Курчатовского райсуда Челябинска обнаружилось 13 похожих дел. Как говорят юристы, избежать привлечения к ответственности можно было бы, если бы автомобиль оплачивался через банк на основании паспорта сделки. А без этого налоговая очень просто может отследить нарушителей, заметил юрист налоговой практики компании NSV Consulting Герман Ковешников: «Информация о подобных сделках автоматически из базы данных МВД попадает в налоговые органы, потому что последним это необходимо, чтобы правильно рассчитать суммы транспортного налога. Одновременно с этим туда попадает и договор, который заключен между продавцом и покупателем. По нему, собственно, видно, гражданином какого государства является продавец.

Таким образом налицо интересная ситуация: расчеты произведены, а движения средств по счету в российском банке не было. Отсюда вопрос: как рассчитались? Логичный ответ — наличными, вот и привлекают к ответственности».

Впрочем, это не единственные трудности, с которыми сталкиваются владельцы параллельно импортированных автомобилей. В январе “Ъ FM” рассказывал о том, что таможня стала доначислять некоторым собственникам утильсбор. По итогам проверок ФТС выяснила, что часть транспортных средств завозились в страну по заниженной стоимости. И хотя в службе опровергали массовость таких доначислений, юристам об этой проблеме хорошо известно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая, Ольга Крупеник

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