Утильсбор напомнил о долге

Автовладельцы стали массово получать требования о доплате утилизационного сбора за купленные по параллельному импорту иномарки. Речь идет о суммах от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. На ситуацию обратили внимание профильные СМИ. Ее подтвердили “Ъ FM” эксперты рынка и юристы, работающие в отрасли. Проблема возникла из-за недобросовестных брокеров, которые использовали пробелы в законодательстве и занижали стоимость машин, ввезенных через страны Таможенного союза. По словам собеседников “Ъ FM”, некоторые владельцы авто предпочитают сразу рассчитаться с государством, другие идут в суд и пытаются доказать вину продавца. В ситуации разбирался Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Таможня теперь активно использует свое право в течение трех лет проверить инвойсы на авто. С доначислениями столкнулись покупатели, обратившиеся к частным байерам. У них машина подчас заметно дешевле, чем у дилера, но не только — иногда просто привлекает недоступная или ушедшая с рынка марка. В 2024 году власти стали сверять стоимость машин с реестром Минпромторга. До этого многие посредники откровенно занижали номинальную стоимость, от которой считаются сборы. В таких случаях шанс оспорить начисление остается, считает советник юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов: «У меня в практике есть пример, когда таможенные органы пришли вдогонку.

Продавец, работающий по серому импорту, заверил владельца, что автомобиль ввозится чистым от таможенных платежей, и они входят в стоимость. Потом уже владелец узнал о доначислениях. Спор сейчас в процессе. Судя по решительному настрою налоговиков и таможенных органов, есть шанс, что владелец сможет взыскать с недобросовестного брокера».

Впрочем, автоиздание Quto приводит историю, когда подобная тяжба, напротив, привела к увеличению доначисленной суммы: в довесок к сбору пришлось отдать казне пени за весь 2024 год. В итоге покупатель китайского кроссовера раскошелился еще почти 1,4 млн руб. Многие, осознав допущенную ошибку и скрепя сердце, предпочитают расплатиться, признается автоюрист, адвокат коллегии «Аронов и партнеры» Сергей Смирнов: «Суммы там совершенно разные и зависят от марки машины, от ее стоимости. Те компании, которые занимались ввозом данных автомобилей, просто не предупреждали покупателей машин об этом.

Незнание закона не освобождает от ответственности, тем более сбор еще и вырос. Собственники машин в основном изъявляли желание пойти и уплатить утилизационный сбор и забыть про это».

Доначисления за 2024-й могут оказаться выше. В октябре прошлого года сумма утильсбора поднялась в среднем на 75%, а с 1 января базовая ставка подросла еще от 10% до 20%. Впрочем, коснулось это тех, кто возит машины для перепродажи. Каждая десятая иномарка по-прежнему поступает параллельным импортом, а схемы с подложными ценниками себя не изжили, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Расчет таможенных платежей идет частично по стоимости автомобиля. Проходил какой-то, он стоит $10 тыс., хотя он стоит на самом деле $50 тыс. Таможня проверяет все сделки по 2023-му и 2024 году, и доначисления могут составить в районе 1 млн. Столкнулись с этим владельцы автомобилей, ввоз которых был оформлен на условного киргизского льготника».

Тем, кто покупает авто для себя, следует задуматься о гарантиях брокера, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Через Киргизию, Армению, Казахстан заезжают в основном модные у нас Lixiang. Огромное количество пикапов. Таможенники видят все эти цифры и идут по всем: и перекупщикам, и по конкретным "физикам", которые могут даже не подозревать о том, что машины имеют совсем не прозрачную историю.

Очень долго в законодательстве не было описано в штуках автомобилей, что считается машиной для личного пользования, сколько таких машин можно ввезти, а какие возятся для конкретной коммерческой перепродажи. Если автомобиль приехал в Россию уже после изменений нормативной базы, с высочайшей степенью вероятности придется платить».

С августа 2023-го по низким ставкам для личного пользования можно ввозить только один автомобиль в год. Для любителей большого семейного автопарка невнимание к таможенным инвойсам, видимо, грозит дополнительными финансовыми отношениями с государством.

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Станислав Крючков