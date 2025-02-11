КС разобрался с посмертным зачатием

Дети, зачатые после смерти отца с помощью технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), имеют право на пенсию по потере кормильца — такое решение вчера принял Конституционный суд РФ. Опрошенные “Ъ” юристы указывают, что это приведет к принципиальным изменениям законодательства. Они предсказывают «неизбежные» наследственные споры в ситуации, когда сразу несколько женщин будут иметь возможность родить от спермы умершего мужчины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В понедельник Конституционный суд (КС) провозгласил постановление по громкому делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой о посмертном зачатии (.pdf). Как рассказывал “Ъ”, женщина прошла процедуру ЭКО, использовав для зачатия замороженный биоматериал умершего супруга (см. номер от 23 октября 2024 года). Она родила двойню, а затем попыталась оформить выплаты по факту потери кормильца. Однако Пенсионный фонд отказал ей, и суды общей юрисдикции встали на сторону ведомства.

Суды указывали, что ФЗ «О страховых пенсиях» дает право на пенсию по потере кормильца лишь тем членам семьи, которые «состояли на его иждивении».

А иждивенцами закон признает только тех родственников, которые «находились на полном содержании» умершего либо «получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию». По мнению судей, эти условия не были выполнены, ведь супруг Марии Щаниковой скончался до фактического зачатия детей и тем самым не успел принять участие в их жизни. Cуды подчеркивали, что решение о посмертном зачатии «является самостоятельным волеизъявлением» женщины, «которой было заведомо известно, что дети не будут воспитываться умершим отцом и что она будет их единственным родителем»

Госпожа Щаникова не согласилась с таким толкованием ФЗ «О страховых пенсиях» и решила проверить его на соответствие Конституции. В ходе слушаний 22 октября 2024 года она разъяснила КС свою претензию: «Имеет место дискриминация по признаку происхождения, так как сами по себе способ и момент зачатия не могут быть достаточными дифференцирующими основаниями». Тогда ее позицию поддержали сенатор Андрей Клишас, представители Генпрокуратуры и Минюста, не увидев «никаких препятствий» для господдержки семьи. Они напомнили, что закон гарантирует пенсию по потере кормильца для детей, рожденных в течение 300 дней с момента смерти родителя, хотя они тоже не находились на его иждивении.

В постановлении КС констатировал, что «научно-технический прогресс привел к развитию вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)», которые «позволяют сохранять биологический материал годы и даже десятилетия». Но российские законодатели до сих пор не урегулировали юридические последствия «постмортальной репродукции, предполагающей рождение детей, зачатых после смерти отца, который предоставил генетический материал и выразил желание на их рождение даже в случае своей смерти». В результате закон «не содержит прямых предписаний на этот случай».

По мнению КС, нижестоящие суды верно истолковали ФЗ «О страховых пенсиях», поскольку посмертное зачатие не создает правовой ситуации нахождения ребенка на иждивении отца.

Но «установление факта отцовства» не может не дать такому ребенку «право на получение какого-либо социального обеспечения в связи с отсутствием отцовского попечения».

Иначе получается, что государство «игнорирует факт утраты ребенком потенциального источника средств к существованию, на который он мог бы рассчитывать, будь отец жив». Кроме того, отказ в пенсии «влечет снижение уровня социальной поддержки» таких детей «по сравнению с детьми, рожденными при жизни отца или не позже 300 дней со дня его смерти».

Конституционный суд подчеркнул, что Россия считает себя социальным государством, гарантирующим «поддержку всех детей, особенно оставшихся без попечения родителей или одного из них». А выплаты по потере кормильца «имеют для ребенка важное социально-психологическое значение, поскольку подтверждают наличие у него в прошлом родителя».

Такая «квазикомпенсация отсутствия родительской заботы» важна не только для материального содержания ребенка, но и для «становления его личности».

В итоге КС согласился с Марией Щаниковой и постановил, что спорные нормы ФЗ «О страховых пенсиях» не соответствуют Конституции. Теперь парламентариям необходимо исправить законодательство — а пока этого не произошло, всем «посмертным» детям должно быть предоставлено право на пенсию по случаю потери кормильца.

«Современные достижения медицины, представляющей широкие возможности применения различных видов ВРТ, значительно опережают законодательное регулирование этих вопросов»,— заявил “Ъ” советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Макаров. Он предположил, что постановление КС повлечет за собой серьезные изменения законодательства, в частности наследственного права.

«Решение этого очень локального вопроса о выплате пенсии открыло определенный ящик Пандоры в части вопросов о правовом статусе таких детей: от гражданско-правовых и трудовых до семейных и наследственных»,— согласен юрист Юлий Тай. Он предвидит неизбежные юридические споры о мотивах и обстоятельствах посмертного зачатия: «Ведь если у женщины — или даже нескольких женщин! — будет существовать возможность в режиме постмортальной репродукции рожать детей от умершего наследодателя, то вопрос о наследовании может быть очень длительным, очень зыбким и неокончательным».

Эмилия Габдуллина