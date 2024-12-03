Права россиян откатятся к зачаточному состоянию

Весной 2025 года в Госдуму будет внесен законопроект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения. Инициатива обсуждалась межфракционной группой депутатов целый год и наконец дошла до законодательного воплощения, заявил “Ъ” депутат Николай Николаев («ЕР»). Цель авторов законопроекта — показать, что «Россия относится к детям как к живой жизни, а не просто ресурсу», а также запустить дискуссию о биоэтике. Инициативу ожидаемо поддерживают представители РПЦ. Адвокат Екатерина Тягай считает, что такая норма чревата появлением «логических и юридических противоречий» в законодательстве, теоретически делает невозможными ЭКО и другие вспомогательные репродуктивные технологии и неизбежно поставит под угрозу право женщин на жизнь и здоровье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Поправки к ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» больше года назад подготовила группа депутатов, включая вице-спикера Думы Петра Толстого (ЕР), первого зампреда комитета по контролю Дмитрия Гусева (СРЗП), председателя комитета по вопросам собственности Сергея Гаврилова (КПРФ), его первого зампреда Ивана Сухарева (ЛДПР) и др. Несмотря на большое число соавторов, документ состоит из одного абзаца. Сейчас в п. 1 ст. 18 ФЗ написано «Каждый имеет право на охрану здоровья», и депутаты предлагают добавить слова «как до, так и после рождения».

Авторы пояснительной записки анализируют положение Конституции о том, что «права и свободы человека принадлежат каждому от рождения», но приходят к выводу, что Основной закон «не определяет ограничительного понимания начала возникновения прав человека с момента его рождения». Также депутаты ссылаются на прошлогоднее постановление Конституционного суда о том, что рожденный после смерти отца ребенок имеет право на компенсацию морального вреда. «Это решение является примером признания прав человека еще до его рождения»,— указывают законотворцы. Другим примером признания субъектности еще не рожденных граждан депутаты считают право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного родителя.

Далее авторы переходят к сути своего законопроекта и заявляют, что государство де-факто уже охраняет здоровье нерожденных россиян. Ведь их родители «имеют возможность бесплатного обследования… в целях предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства». А хирургия плода «включена в раздел высокотехнологичной медицинской помощи» и финансируется из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Отсутствие законодательного закрепления права на охрану здоровья до рождения вызывает множество проблем в юридическом, финансовом, научном и моральном аспектах сферы охраны здоровья,— заверяют депутаты.— Налицо казус, при котором помощь ребенку до рождения оказывается, а объекта этой помощи официально не существует».

Законопроект будет внесен в Госдуму в ходе весенней сессии 2025 года, заявил его соавтор Николай Николаев. Он рассказал “Ъ”, что за год инициатива много раз обсуждалась на разных площадках, в том числе на заседаниях думской рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. По его словам, под законопроектом уже готовы подписаться 120 депутатов и сенаторов, также его поддерживает РПЦ: «Пока документ не внесен — вопрос носит полемический характер. А после официального внесения процесс должен пойти быстрее и эффективнее». Господин Николаев уверен, что поправки решат «много сложных этических вопросов и покажут, что Россия относится к детям как к живой жизни, а не просто ресурсу». Он добавил, что «за последнее время значительно развились биотехнологии, поэтому пора начать обсуждать вопросы биоэтики, чтобы разобраться, что дозволено в этой сфере».

«Предлагаемая поправка порождает больше вопросов и проблем, чем решает. Она может привести к серьезным нарушениям конституционных прав и создать правовые противоречия, угрожающие здоровью и безопасности женщин»,— уверена партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. По ее словам, такие изменения «поднимут ряд фундаментальных вопросов, касающихся конституционных прав на жизнь и здоровье». Так, права беременной женщины могут вступить в конфликт с правами нерожденного ребенка, потому что законодательство не даст ответа, чье право в приоритете. Это поставит под угрозу возможность проведения абортов даже по медицинским показаниям, уверена эксперт.

Отдельно госпожа Тягай обращает внимание на ситуацию с вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ). «В рамках ВРТ происходит оплодотворение яйцеклеток с заморозкой эмбрионов (с последующим отбором родителями наиболее жизнеспособных.— “Ъ”). Если замороженные эмбрионы будут признаны субъектами права, законодательство потребует серьезных изменений. В частности, станет невозможным уничтожение эмбрионов (не отобранных родителями для вынашивания.— “Ъ”), как это допускается сегодня,— объясняет она.— Попытка приравнять нерожденного ребенка к субъекту права может привести к логическим и юридическим противоречиям, которых избегают законодатели как в России, так и за рубежом».

Напомним, РПЦ неоднократно высказывалась за защиту жизни и достоинства человека с момента зачатия, в том числе «путем запрета экспериментов над человеческими эмбрионами и их использования в качестве сырья». В марте 2023 года разработка правовых механизмов защиты жизни человека до рождения была включена в список предложений РПЦ для государства по социальным вопросам. Комментируя “Ъ” законопроект, зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что православные верующие поддерживают «любые законодательные изменения, которые укрепляют правовую защиту жизни, включая внутриутробный период развития плода». Господин Кипшидзе уверен, что возникновение права на жизнь только с момента рождения — «юридическая фикция». «Право на аборт сформировалось исключительно как результат доминирования леволиберального политического догматизма, противоречащего равным образом и праву, и научным знаниям о внутриутробном развитии человеческой личности»,— считает господин Кипшидзе.

Отметим, ранее господин Николаев утверждал, что инициатива «не несет никаких юридических последствий для норм по абортам и никак не связана с запретом на аборты, даже проводимые по желанию женщины». По его словам, представители Минздрава уже ознакомились с содержанием поправок и ответили, что «необходимо их дополнительно обсуждать». Вчера в ведомстве не ответили на запрос “Ъ”.

Полина Ячменникова, Павел Коробов, Александр Черных