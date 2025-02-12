Судам посчитали рублеизмещение
Стоимость сданных проектов в отрасли сократилась за год
Прошедший год отечественное судостроение закончило хуже, чем предыдущий, но лучше, чем многие годы до этого,— как по суммарной стоимости сданных судов, так и по их количеству. Результат по тоннажу, как и в 2023 году, сильно улучшился за счет сдачи платформы для «Арктик СПГ-2». Участники рынка отмечают улучшение ситуации со сроком сдачи промысловых судов и ожидают позитивных результатов от включения в контур Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) верфи «Звезда». При этом, по мнению экспертов, от проекта строительства еще одной верфи на Дальнем Востоке ОСК, возможно, имеет смысл отказаться.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В 2024 году совокупная стоимость сданных в РФ судов сократилась к 2023 году на 8,7%, до 301,4 млрд руб., но эта цифра все еще существенно выше, чем суммарная стоимость судов, сданных в любом из 2012–2022 годов и не превышавшая 261,6 млрд руб., следует из исследования INFOLine (см. также график).
Количество сданных судов и кораблей тоннажем более 50 тонн увеличилось на пять, до 125 единиц. По этому показателю ранее также были лучшие результаты, в том числе в 2013–2015 годах, когда сдавалось 141, 141 и 134 судна такого тоннажа. На совокупном тоннаже сданных судов существенно сказалось завершение строительства Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) НОВАТЭКа второй платформы для «Арктик СПГ-2» массой 640 тыс. тонн. С ее учетом годовой показатель оценивается в 991,8 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в 2023 году, когда была сдана первая такая же платформа. Без учета второй платформы совокупный тоннаж сократился на 22,6% в гражданском и в 2,4 раза — в специальном судостроении.
Лидером по тоннажу стал НОВАТЭК — как раз из-за сданной платформы. В 2025 году планировалось завершение третьей, но работы были остановлены из-за санкций. На первом месте по стоимости и втором по тоннажу оказалась ОСК, заняв около 33,2% и 12,1% по этим показателям. На третьем месте — СК «Ак Барс». По портфелю заказов на конец декабря 2024 года с огромным отрывом от прочих судостроителей лидирует ССК «Звезда» с объемом заказов в 975 млрд руб. и 5 млн тонн. На втором месте по деньгам — «Севмаш» ОСК, а по тоннажу — ЦСКМС.
В ОСК “Ъ” рассказали, что в части гражданского судостроения в 2024 году корпорация заложила на стапелях 17 новых судов, спустила на воду 24 и передала заказчику 18. «В настоящее время в различных стадиях строительства находится более 120 судов»,— указывают там. В ОСК добавили, что в 2024 году в том числе была утверждена стратегия развития корпорации до 2036 года, принято решение о строительстве новой верфи на Дальнем Востоке, модернизации «Северной верфи» и завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде и согласовано включение в состав ОСК Корпорации морского приборостроения. «Мероприятия, связанные с перезагрузкой ОСК и реализацией утвержденной стратегии развития корпорации, точно не приведут к падению объемов строительства судов,— полагают в корпорации.— Наоборот, они нацелены на увеличение объемов и сокращение сроков строительства».
«В 2025–2026 годах мы увидим позитивную динамику»,— уверен глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, отмечая, что в 2025 году планируется передача первого, а годом позже, скорее всего, второго и третьего газовозов, которые строятся на ССК «Звезда». Также в 2026 году запланирована передача заказчику следующего ледокола проекта 22220, напоминает он.
В сегменте рыболовных судов объемы ввода в 2025–2026 годах ожидаются не выше, чем в 2024 году, когда в рамках инвестквот были переданы заказчику 16 рыболовов и краболовов, отмечает господин Бурмистров. Санкции и иные негативные факторы, задерживающие постройку промысловых судов, продолжают действовать, указывают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Принятое правительством в мае 2022 года решение продлить до восьми лет нормативный срок постройки в большинстве случаев сняло риски для инвесторов не выполнить это условие, отмечают там. Но, добавляют в АСРФ, часть проектов все же находится за рамками этих сроков — по причинам, не зависящим от заказчиков. Потому АСРФ предложила изменить требования, разрешив в отдельных случаях продлевать восьмилетний срок постройки.
В АСРФ отмечают, что сохраняющиеся сложности в строительстве судов увеличивают финансовую нагрузку на инвесторов. «Из-за задержек сдачи судов, роста стоимости кредитов при высокой ключевой ставке и увеличения верфями стоимости строительства сроки окупаемости затрат на постройку судна превысили десять лет, подтвержденные при отборе проектов и оформлении целевых кредитных соглашений»,— говорят в ассоциации.
Проблема отставания в сроках сдачи и удорожания судов в связи с перепроектированием их под судовое комплектующее оборудование из стран, которые не вводили санкции, остается, отмечает господин Бурмистров. «Но в целом определенный прогресс виден, и большое количество рыболовных и краболовных судов, в том числе за счет передачи на другие верфи, удалось вывести на приемлемый график,— говорит он.— Понятно, что это большие проблемы для заказчиков, но сейчас это объективная реальность». В ОСК говорят, что проблемы со сдачей судов в срок решаются благодаря совместной работе с правительством, ведомствами и ВТБ (получил ОСК в доверительное управление в 2023 году). В корпорации добавили, что в процессе импортозамещения участвуют как российские поставщики, так и поставщики из дружественных стран.
Грядущую интеграцию «Звезды» в ОСК (см. “Ъ” от 8 ноября 2024 года) Михаил Бурмистров считает «позитивной историей», так как это поможет решить часть проблем верфи. По его словам, фокус господдержки и инвестиций в строительство «Звезды» по прошествии времени кажется не настолько результативным, как диверсификация инвестиций с опережающей поддержкой петербургского кластера. Ключевыми проблемами «Звезды» эксперт называет низкий уровень локализации и нехватку кадров, которую восполнить не удается. В этой связи, продолжает он, «хочется верить», что решение о строительстве новой верфи во Владивостоке принято не будет: «Кадров не хватает даже на "Звезду"». По мнению господина Бурмистрова, судостроение проигрывает конкуренцию за специалистов из-за тяжелых условий и низкой производительности труда, ограничивающей рост зарплат, что приводит к вымыванию наиболее квалифицированных кадров.