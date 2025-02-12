Судам посчитали рублеизмещение

Прошедший год отечественное судостроение закончило хуже, чем предыдущий, но лучше, чем многие годы до этого,— как по суммарной стоимости сданных судов, так и по их количеству. Результат по тоннажу, как и в 2023 году, сильно улучшился за счет сдачи платформы для «Арктик СПГ-2». Участники рынка отмечают улучшение ситуации со сроком сдачи промысловых судов и ожидают позитивных результатов от включения в контур Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) верфи «Звезда». При этом, по мнению экспертов, от проекта строительства еще одной верфи на Дальнем Востоке ОСК, возможно, имеет смысл отказаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2024 году совокупная стоимость сданных в РФ судов сократилась к 2023 году на 8,7%, до 301,4 млрд руб., но эта цифра все еще существенно выше, чем суммарная стоимость судов, сданных в любом из 2012–2022 годов и не превышавшая 261,6 млрд руб., следует из исследования INFOLine (см. также график).

Количество сданных судов и кораблей тоннажем более 50 тонн увеличилось на пять, до 125 единиц. По этому показателю ранее также были лучшие результаты, в том числе в 2013–2015 годах, когда сдавалось 141, 141 и 134 судна такого тоннажа. На совокупном тоннаже сданных судов существенно сказалось завершение строительства Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) НОВАТЭКа второй платформы для «Арктик СПГ-2» массой 640 тыс. тонн. С ее учетом годовой показатель оценивается в 991,8 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в 2023 году, когда была сдана первая такая же платформа. Без учета второй платформы совокупный тоннаж сократился на 22,6% в гражданском и в 2,4 раза — в специальном судостроении.

Лидером по тоннажу стал НОВАТЭК — как раз из-за сданной платформы. В 2025 году планировалось завершение третьей, но работы были остановлены из-за санкций. На первом месте по стоимости и втором по тоннажу оказалась ОСК, заняв около 33,2% и 12,1% по этим показателям. На третьем месте — СК «Ак Барс». По портфелю заказов на конец декабря 2024 года с огромным отрывом от прочих судостроителей лидирует ССК «Звезда» с объемом заказов в 975 млрд руб. и 5 млн тонн. На втором месте по деньгам — «Севмаш» ОСК, а по тоннажу — ЦСКМС.

В ОСК “Ъ” рассказали, что в части гражданского судостроения в 2024 году корпорация заложила на стапелях 17 новых судов, спустила на воду 24 и передала заказчику 18. «В настоящее время в различных стадиях строительства находится более 120 судов»,— указывают там. В ОСК добавили, что в 2024 году в том числе была утверждена стратегия развития корпорации до 2036 года, принято решение о строительстве новой верфи на Дальнем Востоке, модернизации «Северной верфи» и завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде и согласовано включение в состав ОСК Корпорации морского приборостроения. «Мероприятия, связанные с перезагрузкой ОСК и реализацией утвержденной стратегии развития корпорации, точно не приведут к падению объемов строительства судов,— полагают в корпорации.— Наоборот, они нацелены на увеличение объемов и сокращение сроков строительства».

«В 2025–2026 годах мы увидим позитивную динамику»,— уверен глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, отмечая, что в 2025 году планируется передача первого, а годом позже, скорее всего, второго и третьего газовозов, которые строятся на ССК «Звезда». Также в 2026 году запланирована передача заказчику следующего ледокола проекта 22220, напоминает он.

В сегменте рыболовных судов объемы ввода в 2025–2026 годах ожидаются не выше, чем в 2024 году, когда в рамках инвестквот были переданы заказчику 16 рыболовов и краболовов, отмечает господин Бурмистров. Санкции и иные негативные факторы, задерживающие постройку промысловых судов, продолжают действовать, указывают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Принятое правительством в мае 2022 года решение продлить до восьми лет нормативный срок постройки в большинстве случаев сняло риски для инвесторов не выполнить это условие, отмечают там. Но, добавляют в АСРФ, часть проектов все же находится за рамками этих сроков — по причинам, не зависящим от заказчиков. Потому АСРФ предложила изменить требования, разрешив в отдельных случаях продлевать восьмилетний срок постройки.

В АСРФ отмечают, что сохраняющиеся сложности в строительстве судов увеличивают финансовую нагрузку на инвесторов. «Из-за задержек сдачи судов, роста стоимости кредитов при высокой ключевой ставке и увеличения верфями стоимости строительства сроки окупаемости затрат на постройку судна превысили десять лет, подтвержденные при отборе проектов и оформлении целевых кредитных соглашений»,— говорят в ассоциации.

Проблема отставания в сроках сдачи и удорожания судов в связи с перепроектированием их под судовое комплектующее оборудование из стран, которые не вводили санкции, остается, отмечает господин Бурмистров. «Но в целом определенный прогресс виден, и большое количество рыболовных и краболовных судов, в том числе за счет передачи на другие верфи, удалось вывести на приемлемый график,— говорит он.— Понятно, что это большие проблемы для заказчиков, но сейчас это объективная реальность». В ОСК говорят, что проблемы со сдачей судов в срок решаются благодаря совместной работе с правительством, ведомствами и ВТБ (получил ОСК в доверительное управление в 2023 году). В корпорации добавили, что в процессе импортозамещения участвуют как российские поставщики, так и поставщики из дружественных стран.

Грядущую интеграцию «Звезды» в ОСК (см. “Ъ” от 8 ноября 2024 года) Михаил Бурмистров считает «позитивной историей», так как это поможет решить часть проблем верфи. По его словам, фокус господдержки и инвестиций в строительство «Звезды» по прошествии времени кажется не настолько результативным, как диверсификация инвестиций с опережающей поддержкой петербургского кластера. Ключевыми проблемами «Звезды» эксперт называет низкий уровень локализации и нехватку кадров, которую восполнить не удается. В этой связи, продолжает он, «хочется верить», что решение о строительстве новой верфи во Владивостоке принято не будет: «Кадров не хватает даже на "Звезду"». По мнению господина Бурмистрова, судостроение проигрывает конкуренцию за специалистов из-за тяжелых условий и низкой производительности труда, ограничивающей рост зарплат, что приводит к вымыванию наиболее квалифицированных кадров.

Наталья Скорлыгина