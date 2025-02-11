Смена «Времен года»

Гендиректором компании, на балансе которой находится специализирующийся на продаже премиальной продукции торгцентр «Времена года» на Кутузовском проспекте Москвы, стал Дмитрий Гладилов. Он также управляет некоторыми бизнесами гендиректора онлайн-сервиса Okko Сергея Шишкина. Кадровые перестановки могут быть еще одним этапом сделки по выходу из актива его прежнего собственника — RD Group Гагика Адибекяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Времена года»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Торговый центр «Времена года»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новым гендиректором ООО «Октан плюс альфа», на балансе которого находится торгцентр «Времена года» общей площадью 66,8 тыс. кв. м на Кутузовском проспекте на западе Москвы, 8 февраля 2025 года стал Дмитрий Гладилов, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Он руководит АО «Телеспорт груп», принадлежащим Сергею Шишкину — гендиректору онлайн-кинотеатра Okko, и бывшему топ-менеджеру Сбербанка и «Газпром-медиа Холдинга». Сергей Шишкин не ответил на запрос “Ъ”. Так же поступили и в RD Group Гагика Адибекяна, которая считается владельцем торгцентра.

Изменения в структуре владения и управления торгцентром «Времена года» начали происходить еще в декабре 2024 года. Тогда RD Property Holdings, связанная с инвестиционным холдингом RD Group, передала 100% в ООО «Октан плюс альфа» на баланс ООО «Кэпитал менеджмент» Дмитрия Чурина и Вадима Ковалева. Источники газеты «Ведомости» тогда говорили, что эта трансакция была связана с редомициляцией, то есть переводом юрлица из иностранной в российскую юрисдикцию. Собеседники издания также предполагали, что «Времена года» перешли топ-менеджменту RD Group, сторонним игрокам или на баланс кредитора — Сбербанка, где это отрицали.

Источник “Ъ” на рынке недвижимости не исключает, что выход RD Group и смена гендиректора «Октан плюс альфа» — пока не окончательные сделки. Новый владелец получит актив позже, добавляет он.

Возможно, выход RD Group из актива может быть связан с высокой долговой нагрузкой, не исключает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Он напоминает, что объект сильно закредитован и для развития ему необходим стратегический инвестор. Ранее во «Временах года» было много западных люксовых брендов, которые платили арендную плату в валюте, а теперь, когда арендаторы стали платить в рублях, обслуживать номинированный в долларах долг стало проблематично, отмечает старший директор CORE.XP Марина Малахатько.

По данным СПАРК, в 2023 году выручка «Октан плюс альфа» выросла на 2% год к году, до 2,6 млрд руб., чистый убыток увеличился более чем вдвое, до 1,69 млрд руб. В отчетности компании за 2023 год указано, что до 18 декабря 2024 года компания должна была вернуть банкам 19,9 млрд руб. Но сделала ли она это, неизвестно. Однако доли учредителей «Октан плюс альфа» по-прежнему заложены в Сбербанке, где не ответили на запрос “Ъ”.

Задолженность «Октан плюс альфа» приближается к рыночной стоимости торгцентра «Времена года». Микаэл Казарян оценивает ее в 22–23 млрд руб. Марина Малахатько не исключает, что в дальнейшем последует перепродажа актива, а новый собственник определит наилучший вектор стратегии развития торгцентра.

200 тысяч квадратных метров составит объем ввода новых торгцентров в Москве в 2025 году, по прогнозам IBC Real Estate.

В целом торговая недвижимость Москвы оправилась от кризиса 2022 года, когда с российского рынка массово уходили западные бренды. По подсчетам NF Group, по итогам сентября 2024 года доля свободных площадей в торговых комплексах столицы оказалась минимальной с 2019 года — 6,5%. Этому способствовал высокий спрос на площади со стороны российских арендаторов, а также низкие темпы ввода новых объектов. По данным IBC Real Estate, в 2022–2024 годах вводилось не более 123 тыс. кв. м в год, в то время как в 2018–2021 годах показатель был на уровне 134–280 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова