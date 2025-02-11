Очередной вице-губернатор Курской области покидает пост

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что с сегодняшнего дня, 11 февраля, свой пост покидает его заместитель Роман Денисов. Функционал перейдет врио замгубернатора по строительству Владимиру Базарову, который занял эту должность на прошлой неделе после переезда из Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Денисов

Фото: правительство Курской области Роман Денисов

Фото: правительство Курской области

Господин Денисов курировал работу министерства восстановления и развития приграничья Курской области и комитета государственного строительного надзора. Пост заместителя губернатора он занял в начале 2022 года, когда регион возглавлял нынешний министр транспорта РФ Роман Старовойт.

После назначения Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области региональное правительство покинули несколько высокопоставленных чиновников. В частности, в отставку ушли первый замгубернатора Алексей Дедов и вице-губернатор по агропромышленному комплексу Сергей Стародубцев. Правительство региона возглавил бывший первый замглавы Карелии Александр Чепик.

Сергей Толмачев, Воронеж