Бывший вице-губернатор Белгородской области перешел на работу в Курскую

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров перешел на аналогичный пост в правительство Курской области. Как и на предыдущей должности, он будет курировать строительство в статусе врио заместителя главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram поблагодарил главу Белгородской области Вячеслава Гладкова за то, что он направил в регион своего заместителя. 3 февраля на совещании в правительстве господин Гладков сообщил о переходе Владимира Базарова на новую работу, где может появиться «еще больше совместных проектов». Александр Хинштейн выразил уверенность, что профессионализм господина Базарова с учетом его «успешного белгородского опыта» будет востребован на курской земле. По словам врио, у региона нет времени на раскачку и необходимо увеличивать объемы, масштаб и качество строительства в целом.

Владимиру Базарову 54 года. С 2005 по 2016 год он работал в администрации Сургута, а затем стал трудиться на должности заместителя губернатора—председателя правительства Севастополя. В 2020 году переехал на работу в Белгород, став заместителем Вячеслава Гладкова.

В начале недели Александр Хинштейн назначил бывшего первого заместителя главы Самары Елену Атанову на пост врио советника губернатора, а бывшего советника губернатора Самарской области Светлану Дроздову — на пост врио помощника губернатора. На прошлой неделе первым заместителем губернатора Курской области стал Александр Чепик, ранее занимавший аналогичный пост в Карелии.

Сергей Толмачев, Воронеж