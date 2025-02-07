Ярославский «Светофор» прокомментировал информацию о закрытии

В магазинах торговой сети «Светофор» проводятся проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологических и иных норм законодательства РФ. Об этом говорится в сообщении группы «Магазины "Светофор" Ярославль и Ярославская обл.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ъ» сообщал, что в январе начались массовые проверки магазинов сети «Светофор». В феврале начала появляться информация о закрытии торговых точек в городах страны, например, в Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Челябинске. Причиной закрытия некоторых стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) начала ликвидацию АО «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов сети «Светофор», в связи с недостоверными сведениями об адресе, указанном при регистрации. Как сообщает «Ъ», «Инвест стандарт» зарегистрирована на улице Наумова в Ярославле, однако налоговые инспекторы не смогли найти компанию по этому адресу.

В связи с возникшими предположениями о возможном закрытии ярославские магазины выпустили обращение.

«Информация, опубликованная в СМИ, изложена не совсем достоверно. На сегодняшний день в магазинах торговой сети "Светофор" действительно проводятся проверки контрольно-надзорными ведомствами по соблюдению санитарно-эпидемиологических и иных норм законодательства РФ»,— говорится в сообщении. При этом официальные комментарии представители сети пообещали дать позже.

В группе «"Светофор", Ярославль, Тормозное шоссе, 120» и вовсе опровергается информация о закрытии и сообщается, что торговая сеть «работает в обычном режиме».

Алла Чижова