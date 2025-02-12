Кавказский обычай оказался уголовно наказуемым

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представление председателя СКР Александра Бастрыкина, разрешив ему привлечь к уголовной ответственности судью Назрановского райсуда Ингушетии Алика Ярыжева. По данным СКР, пытаясь выслужиться перед председателем совета судей республики Магомедом Аушевым, находящимся сейчас под следствием за коррупцию, господин Ярыжев вынес решения, благодаря которым отец и сын Адам и Магомед Картоевы, обвиняемые в незаконном обороте оружия, оказались на свободе. Господ Картоевых следствие связывает с вирдом (объединением) последователей религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева. Среди них оказались и пособники террористов, действовавших в «Крокус Сити Холле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алику Ярыжеву за неправосудные решения грозит до четырех лет заключения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алику Ярыжеву за неправосудные решения грозит до четырех лет заключения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, обращению господина Бастрыкина в ВККС предшествовала проверка, которая установила в действиях судьи Ярыжева наличие двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного решения; до четырех лет заключения). Судьей Назрановского райсуда господин Ярыжев был назначен еще в 2006 году. А инкриминируемые ему деяния совершил в ноябре 2022 года. Действуя по просьбе и в интересах председателя совета судей республики Магомеда Аушева, он фактически освободил от уголовной ответственности регионального застройщика Адама Картоева и его отца Магомеда Картоева, которым грозили длительные сроки за незаконный оборот оружия и боеприпасов. При задержании у них нашли пистолет, гранатомет и гранаты.

После освобождения Адам Картоев заключил контракт с Минобороны и отправился служить в ЛНР. Правда, как выяснилось потом, там он не воевал, а руководил строительством домов в Луганске, где его и задержали за дачу взяток экс-судье Верховного суда Ингушетии Сергею Бойчуку и Магомеду Аушеву. По версии следствия, таким образом через судей могли решаться проблемы не только обычных последователей Батал-Хаджи Белхороева, но и так называемого боевого крыла вирда, признанного террористическим и запрещенного судом. Как сообщал “Ъ”, им инкриминируется совершение целого ряда преступлений террористической направленности как в Ингушетии, так и столичном регионе, в том числе поставка оружия напавшим на посетителей «Крокус Сити Холла».

Тем временем вышестоящая инстанция по представлению Генпрокуратуры отменила приговоры господам Картоевым, а их дела для объективности направила на новое рассмотрение в Дагестан.

Сам судья Ярыжев на заседании ВККС утверждал, что «стал жертвой обстоятельств». По его словам, к нему не раз обращались родственники подсудимых, просившие смягчить наказание. Но он им отказывал, из-за чего и нажил немало недоброжелателей и врагов. «В 2006 году на меня было совершено покушение, в результате чего я потерял 80% зрения и был вынужден долгое время лечиться и проходить реабилитацию»,— сообщил Алик Ярыжев ВККС. После этого, возвращаясь с работы, он «испытывал тревогу и опасение за свою жизнь». Правда, в случае с Магомедом Аушевым угроз не было.

По словам господина Ярыжева, его коллега Аушев лишь просил побыстрее рассмотреть уголовные дела господ Картоевых. А давить на него Магомед Аушев якобы не мог, поскольку не имел соответствующих полномочий. Выступлением судьи представитель СКР в ВККС Владимир Слепцов остался крайне недоволен и попросил огласить пояснения господина Ярыжева, данные в ходе проверки.

В них судья признавал, что Магомед Аушев требовал от него «не выносить приговоры Картоевым с назначением реальных сроков». Говорилось, что Картоева-младшего «нельзя отправлять в колонию». Алик Ярыжев и назначил ему срок с отсрочку приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста. Отвечая на возражения следователя СКР о неуместности подобной отсрочки в данном случае (обычно ее дают женщинам), судья Ярыжев заметил, что на Кавказе свои традиции: якобы Адам Картоев находится в разводе со своей супругой, которая по местным традициям не может воспитывать своих детей, если выйдет замуж за другого мужчину. Поэтому дети должны всегда проживать с ее первым мужем.

Назначение условного наказания Картоеву-старшему судья объяснял признанием подсудимым вины. Касаясь последующей отмены этих приговоров, господин Ярыжев пояснил ВККС, что это произошло после того, «как следствие взялось за Магомеда Аушева».

Господин Ярыжев настаивал, что вынесенные им решения были правосудными, отмечая, что «если бы судил вновь, то вынес такие же приговоры». В ВККС генералу юстиции Бастрыкину разрешили начать уголовное преследование судьи. Обжалует он данное решение или нет, осталось неясно: судья от комментариев воздержался.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев