Выдача ипотеки в Петербурге год к году сократилась на 33%

В 2024 году банки в Санкт-Петербурге выдали 53,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 264 млрд рублей, следует из отчета Банка России. В денежном эквиваленте это на 33% меньше, чем в 2023 году: тогда объем ипотечного кредитования в Петербурге составил 397,6 млрд руб. В количественном спад составил 30%: в позапрошлом году петербуржцы оформили 76,6 тыс. займов на приобретения жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сокращения объема продаж жилья, особенно на первичном рынке, эксперты ожидали еще в начале 2024-го. Тогда не самый оптимистичный прогноз основывался на введении новых правил для выдачи льготной ипотеки. Однако в течение года на кредитование повлияли также отмена льготная ипотека с господдержкой и исключение Петербурга из программы IT-ипотеки.

Пик ипотечного кредитования пришелся на июнь 2024 года, когда было оформлено 8,8 тыс. кредитов на сумму 42,8 млрд руб. Но уже в июле количество выданных займов сократилось до 3,8 тыс. руб. Такая разница связана с ажиотажным спросом на льготные программы кредитования в июне перед их отменой. С 1 июля перестала действовать ипотека с господдержкой под 8%, запущенная в 2020-м. Уже тогда эксперты прогнозировали, что первичный рынок жилой недвижимости ждет падение спроса.

В августе правительство РФ продлило программу IT-ипотеки до конца 2030 года, повысив ставку с 5 до 6%. При этом Петербург и Москва были исключены из этой программы. Девелоперы отмечали, что это также нанесет удар по рынку первичной недвижимости.

Надежда Ярмула