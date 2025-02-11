Из комы — в СИЗО

Защита обжаловала арест бывшего гендиректора Сибирского научно-клинического центра (входит в Федеральное медико-биологическое агентство, ФМБА) Бориса Баранкина, подозреваемого во взяточничестве при поставках лекарств. Адвокаты настаивают на смягчении меры пресечения в связи с наличием у их доверителя целого перечня тяжких заболеваний и необходимостью проведения операции на глазах, без которой он может ослепнуть. После задержания Борис Баранкин попытался покончить с собой в камере и пережил кому. Близкие экс-руководителя медцентра полагают, что его хотели убить, а попытка суицида была инсценировкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ФСНКЦ ФМБА России Борис Баранкин

Фото: skc-fmba.ru Бывший генеральный директор ФСНКЦ ФМБА России Борис Баранкин

Фото: skc-fmba.ru

Защита подала апелляционную жалобу (имеется в распоряжении «Ъ») на решение Центрального райсуда Красноярска о заключении под стражу экс-директора центра ФМБА Бориса Баранкина, в отношении которого расследуется уголовное дело о коррупции. Об этом «Ъ» рассказала супруга подозреваемого.

Бориса Баранкина следователи задержали 14 января. Основанием послужило уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от 8 до 15 лет заключения). По данным следствия, за содействие в победе в конкурсах на поставки медизделий для своей организации он получил от знакомого топ-менеджера одной из фирм более 16,5 млн руб.

В изоляторе временного содержания (ИВС), куда подозреваемого отправили после допроса, он, по данным источников, попытался покончить с собой. Экс-директора медцентра доставили в больницу скорой медпомощи, 15-го и 17 января он впадал в кому. В начале февраля Бориса Баранкина выписали из больницы, после чего райсуд санкционировал его арест, отправив в СИЗО до 18 марта.

«Защита полагает, что указанное решение является незаконным и необоснованным в силу существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных судом, ввиду чего подлежит отмене»,— говорится в тексте жалобы.

В ней адвокаты опровергают доводы следствия, что их клиент может скрыться и оказать давление на свидетелей. Защитники отмечают, что Борис Баранкин уже год находится под домашним арестом по другому делу (о хищении 15,5 млн руб. при поставках лекарств.— «Ъ») и неукоснительно соблюдает наложенные на него ограничения, что подтверждается справкой органов ФСИН. Также адвокаты акцентируют внимание на том, что их доверитель уже два года находится на пенсии, соответственно, не может повлиять на показания свидетелей из числа работников центра ФМБА.

По мнению защиты, районный суд оставил без должного внимания личность Бориса Баранкина, который свыше десяти лет возглавлял красноярский центр ФМБА и вывел его в число передовых. Представители защиты указывают, что смягчения избранной для их клиента меры пресечения требует прежде всего состояние его здоровья. В октябре 2024 года ему провели стентирование сосудов сердца. Кроме того, ему необходима операция на глазах, без которой он обречен на полную слепоту. Дата рассмотрения апелляции защиты пока не назначена.

Родные Бориса Баранкина рассказали «Ъ», что они не верят в его попытку свести счеты с жизнью в ИВС.

По словам супруги Екатерины Кравченко, в день задержания муж «был абсолютно спокоен». По ее мнению, попытка суицида была инсценирована, а супруга якобы хотели убить.

Однако, кто намеревался расправиться с экс-директором медцентра, она назвать затруднилась. Сам Борис Баранкин не может точно вспомнить, что с ним произошло в камере. «Как только муж пришел в сознание, он сказал, что никогда бы не совершил суицид. У него провалы в памяти, но он нам пояснил, что помнит, что в камере ИВС ему делали больно, душили его. Кто именно и сколько человек, он затруднился ответить»,— рассказала жена подозреваемого.

По ее словам, руки и спина у мужа были в гематомах, а на ногах — следы от элетрошокера. Женщина сказала, что правоохранители якобы отказали защите в проведении медицинского освидетельствования судмедэкспертом, повреждения на теле Бориса Баранкина описал реаниматолог больницы.

По сведениям «Ъ», по факту случившегося в ИВС силовики организовали проверку, но она еще не завершена. Получить комментарий участника проверки не удалось.

Михаил Кичанов, Новосибирск