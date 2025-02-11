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Коммерсантъ FM
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СВР: украинские спецслужбы готовят подрыв судна в Балтийском море

Служба внешней разведки (СВР) России подозревает украинские спецслужбы в подготовке антироссийских провокаций. Одна из них — подрыв неназванного иностранного судна в Балтийском море. Это может привести к конфликту между Россией и НАТО, на что и рассчитывает Киев, полагают в СВР.

Для теракта украинские спецслужбы могут специально использовать оставшиеся у Киева мины российского производства. После взрыва, полагает разведка, в произошедшем обвинят Москву, начнется открытый конфликт. В таком случае альянс сможет полностью закрыть России доступ к Балтийскому морю, объяснив это попыткой обеспечить безопасность морского судоходства. По данным СВР, за этими планами стоят власти Украины, и в частности президент Владимир Зеленский, которые хотят «вынести боевые действия далеко за пределы Украины».

По мнению представителей России, страны Запада уже сейчас пытаются ограничить свободу судоходства в Балтийском море. В середине января Североатлантический альянс начал патрулировать регион, направив туда сразу несколько судов.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

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