Посол РФ в Дании: НАТО хочет превратить Балтийское море в свое внутреннее море

Меры, предложенные странами НАТО по итогам саммита стран балтийского региона в Хельсинки, не направлены на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. По словам дипломата, они представляют собой попытку превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО и ограничить свободу судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Барбин

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Владимир Барбин

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

В интервью датской телерадиокомпании DR Владимир Барбин заявил, что ограничения, которые страны Запада пытаются ввести в обход Совета Безопасности ООН, являются «вопиющим нарушением международного права». Его слова приводит Telegram-канал посольства России в Дании.

Во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО балтийского региона, в котором принял участие генсек НАТО Марк Рютте. По итогам встречи Североатлантический альянс объявил о проведении операции в Балтийском море под названием «Балтийский часовой». В ходе операции будут задействованы боевые корабли, патрульные самолеты и беспилотники.

В совместном заявлении по итогам саммита НАТО по Балтийскому морю говорится, что страны, подписавшие декларацию, «вместе определят дальнейшие меры для предотвращения преднамеренного повреждения критически важной подводной инфраструктуры или безответственного поведения и эффективного реагирования в соответствии с международным морским правом, включая принцип свободы судоходства». В заявлении также утверждается, что участники альянса примут меры для привлечения к ответственности лиц, ответственных за повреждение подводной инфраструктуры.

Подробнее — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Анастасия Домбицкая